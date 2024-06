Linea dura Inter, non si scende a ricatti: cosa è successo

Oaktree ha deciso per la linea dura. La nuova proprietà dell’Inter ha dato delle linee molto chiare al presidente Marotta: no ai ricatti

Il cambio di proprietà in casa Inter sta portando anche ad affrontare molte vicende in modo diverso. Oaktree ha deciso di cambiare completamente l’approccio di Zhang. La priorità ad oggi è quella di salvaguardare i conti della società e per questo sono state delle indicazioni ben precise al presidente Marotta. E l’attuale numero uno nerazzurro è assolutamente intenzionato a seguirle alla lettera per il bene dell’Inter.

Una linea dura che ha sicuramente un obiettivo ben chiaro: non cedere ai ricatti. Durante il calciomercato sono diversi i procuratori intenzionati a giocare al rialzo per guadagnare qualcosa in più, ma in casa Inter troveranno un muro.

Oaktree ha ribadito a Marotta la necessità di salvaguardare i conti della società. Quindi la strategia è molto chiara: o il giocatore accetta l’offerta messa sul piatto dalla società oppure non ci sarà fumata bianca.

Inter: linea dura di Oaktree, il messaggio è chiaro

Una linea dura che Oaktree adotterà sia per i nuovi arrivi che per i rinnovi. E i primi effetti di questa strategia completamente differente da quella adottata da Zhang li abbiamo visti con Lautaro e Calhanoglu. Il rischio è sicuramente quello di una rottura con il calciatore, ma la priorità è rappresentata dal salvaguardare i conti dopo anni non sicuramente facili con Zhang alla guida.

Ritornando alla questione dei due calciatori nominati in precedenza, entrambi hanno provato a giocare al rialzo sfruttando magari l’interesse di qualche squadra. Ma da parte dell’Inter nessuna apertura nonostante venga riconosciuta l’importanza di Lautaro e Calhanoglu. Una linea che comunque è stata ad oggi premiata: l’argentino ha firmato ad una cifra inferiore rispetto a quella richiesta e il turco con un post sui social ha giurato amore eterno ai nerazzurri. Anche se per il regista il calciomercato è lungo e non possiamo escludere dei ribaltamenti dell’ultima ora.

Ma in casa Inter si è deciso di mantenere una linea ben chiara con tutti. Per adesso non c’è intenzione da parte di Oaktree di fare un sacrificio economico per trattenere il proprio giocatore. Questo a conferma che tra i nerazzurri nessuno è incedibile. Se si accetta il progetto diverso da quello precedente allora si continua insieme, altrimenti la strada sarà quella di valutare con attenzione una eventuale cessione in questa sessione di mercato.