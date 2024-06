C’è il benestare di Oaktree: più di 100 milioni per Lautaro

Continua a tenere banco la vicenda di Lautaro Martinez. Oaktree dà il via libera: pronta una operazione da oltre 100 milioni di euro

È tempo di pensare al futuro in casa Inter. Il 4 giugno, giorno dell’assemblea dei soci, è ormai alle porte e subito dopo Oaktree si metterà al lavoro per programmare nel dettaglio le prossime mosse del club nerazzurro. L’obiettivo del fondo americano è quello di dare continuità al progetto di queste ultime stagioni, ma non si possono escludere delle sorprese.

Tra le prime questioni che Oaktree sarà chiamata ad affrontare c’è sicuramente quella di Lautaro. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo andava avanti ormai da tempo. Il fondo americano ha dato il proprio via libera per una operazione da oltre 100 milioni di euro che riguarda l’argentino.

Quale sarà il futuro di Lautaro? È questa la domanda che ormai da tempo si pongono i tifosi dell’Inter. Fino a qualche mese fa il rinnovo sembra una pura formalità. Poi le questioni societarie e le maxi richieste dell’argentino. Infine, la svolta arrivata nella giornata di ieri, venerdì 31 maggio, con il giocatore che ha detto sì alla proposta presentata dal club nerazzurro per continuare l’avventura alla corte di Simone Inzaghi.

Mercato Inter: 100 milioni per Lautaro, c’è il via libera di Oaktree

Lautaro Martinez nei prossimi giorni firmerà un nuovo contratto con l’Inter fino al 2029 con un ingaggio da 9 milioni di euro più bonus. L’operazione complessiva dovrebbe superare i 10 milioni netti per un investimento lordo superiore ai 100 milioni. Si tratta di una cifra importante per le casse nerazzurre, ma anche la conferma della volontà da parte di Oaktree di mantenere una continuità rispetto al passato e non fare passi indietro.

Ora si attende l’ufficialità di questo accordo. Molto probabilmente il comunicato arriverà subito dopo l’assemblea dei soci del 4 giugno. Ma non si esclude la possibilità di anticipare tutto di qualche ora.

Non solo Lautaro, altri due rinnovi in casa Inter

Il rinnovo di Lautaro non è l’unico in casa Inter. Subito dopo il consiglio di amministrazione del 4 giugno sono attese anche le ufficialità dei prolungamenti di Simone Inzaghi e del centrocampista Barella.

Tre mosse da parte di Oaktree per dare il via ufficiale alla propria era alla guida dell’Inter e rassicurare i tifosi sulla propria volontà. Subito dopo si inizierà a guardare agli acquisti.