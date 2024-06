Chiesa e 10 milioni, proposta choc della Juve per il big

Affare Juve-Bayern per Chiesa in estate e niente Inter a zero nel giugno 2025 dopo la scadenza del contratto, il futuro dell’esterno offensivo azzurro potrebbe cambiare da subito

Nel pieno della disputa dell’Europeo 2024 di Germania e a pochi giorni dall’apertura ufficiale dei battenti della sessione estiva di mercato ha ricominciato a far parlare di sì Federico Chiesa, uno dei volti più seguiti del calcio italiano a livello internazionale.

Di fatto, i discorsi non sono mai scemati del tutto ma hanno subito soltanto qualche inflessione e naturale modifica nel tempo. Dovuta soprattutto all’impatto avuto dalla Juventus sui giochi di campionato conclusi e l’assenza dalle competizioni europee per club a seguito delle questioni societarie vissute in precedenza. Ora qualcosa si è risvegliato soprattutto per via del cambio di direzione intrapreso dalla dirigenza bianconera, desiderosa più che mai di tornare competitiva anche in Europa. Il tutto slanciato dalla presenza del nuovo allenatore Thiago Motta.

Sebbene abbia ancora molto da offrire, l’ex esterno offensivo della Fiorentina potrebbe comunque non restare alla Juventus ancora per molto. Soprattutto se non dovesse arrivare la proposta di rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2025. A tal proposito – per approfittare della situazione di stallo – si è infilata nei discorsi anche la stessa Inter, senza nulla togliere alle altre grandi pretendenti italiane come Roma e Napoli.

Chiesa-Kimmich nell’affare bianconero col Bayern, niente Inter nel 2025

Ciononostante, il club nerazzurro potrebbe esser anticipato già nelle prossime giornate di mercato dal Bayern Monaco, il quale avrebbe in mente di costruire un intreccio che andrebbe a favorire non solo economicamente la Juventus per la cessione di Chiesa senza entrare nella ‘trappola’ della minusvalenza istantanea il prossimo anno, ma garantirebbe anche a Vincenty Kompany la presenza di uno degli obiettivi di mercato più seguiti in passato dal club.

Nello specifico, ha rivelato ‘Sky Sport DE’, il club bavarese non sarebbe intenzionato a prolungare il proprio rapporto con il mediano e terzino Joshua Kimmich. Lo si è visto anche dalla presa di posizione della dirigenza che ha prontamente investito su Palhinha e avrebbe voluto con sé persino Hakan Calhanoglu. Motivo per cui – stando alle informazioni di ‘calciomercato.it‘ – il calciatore potrebbe finire sul mercato e stuzzicare la Juve che, da parte sua, potrebbe giocarsi proprio il cartellino di Chiesa incassando altri 10 milioni extra dall’operazione.