Barella distrutto: “Non è mai successo all’Inter”

Nicolò Barella sta facendo parlare di sé nella partita di Coppa Italia contro il Milan: lo strano caso del centrocampista nerazzurro

Inter e Milan si stanno affrontando a viso aperto nella semifinale d’andata di Coppa Italia, in una partita aperta e con continue folate da una parte e dall’altra. Al gol di Abraham ha risposto Hakan Calhanoglu con una rasoiata dal limite dell’area che non ha lasciato scampo a Maignan.

Le belle giocate, l’intensità e gli errori sono arrivati da una parte e dall’altra, ma nella fila dei nerazzurri c’è anche un big che ha steccato l’appuntamento. Si tratta di Nicolò Barella: la mezzala sarda ha iniziato nel ruolo insolito di centro-sinistra, lasciando spazio a Frattesi sulla destra.

Le cose, però, per lui non sono andate bene in una serata in cui è parso la copia sbiadita di se stesso. Vediamo cosa è successo e come hanno reagito i tifosi.

Barella stecca contro il Milan: i tifosi non lo perdonano

Barella ha sbagliato davvero tanto a centrocampo, perdendo palloni cruciali nello sviluppo del gioco e dando il via a temibili contropiede da parte del Milan.

L’ex Cagliari è andato fuori giri anche in 3-4 aperture, completamente sbagliate e che non hanno trovato i compagni. I tifosi non l’hanno perdonato in una partita così pesante e in molti hanno pubblicato tweet contro di lui.

Il peggior Barella da quando gioca nell’Inter #MilanInter — Nicoqualcosa (@NicolasCostanti) April 2, 2025

Ma #Barella sta giocando con le scarpe da ginnastica!!!?? …e’ sempre a terra!! #CoppaItaliaFrecciarossa — miciomannaro©⭐️⭐️ (@miciomannaro) April 2, 2025

Barella Bisseck e Darmian da 4 in pagella#MilanInter — Boomerissima (@Boomerissima) April 2, 2025

Un utente ritiene addirittura che sia “la peggior partita da quando è all’Inter”, una cosa mai successa, insomma. E un altro tifoso, infatti, gli mette anche 4 in pagella. Forse un po’ esagerato, ma le serate storte capitano anche ai migliori.