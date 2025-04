Pagelle e Tabellino Milan-Inter 1-1: Calha di rabbia, Darmian ha già dato

Top e flop di Milan-Inter, match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. I voti e la cronaca del derby

Simone Inzaghi conferma Martinez in porta per gli impegni di Coppa Italia, recupera de Vrij in difesa e dà spazio a Frattesi a centrocampo. In attacco ci sono Correa e Thuram. Conceicao schiera la migliore formazione possibile, con Jimenez, Pulisic e Leao dietro Tammy Abraham.

I ritmi in avvio sono abbastanza blandi. Poi l’Inter prende campo e al 9′, sugli sviluppi di un angolo, ci prova Correa dal limite dell’area. Maignan ferma il tentativo. Il primo attacco del Milan arriva con Theo Hernandez: il tiro del francese è destinato alla curva. Per la palla goal più nitida del primo tempo bisogna aspettare il 22′, quando Abraham salva sulla linea un colpo di testa di de Vrij.

Il portiere dell’Inter si rende protagonista con un ottimo intervento al 26′ su tiro di Leao e si ripete una decina di minuti più tardi anticipando bene in uscita Abraham. Calhanoglu ci prova da calcio di punizione al 51′, con Maignan che alza sopra la traversa. Allo scadere Frattesi, in area, colpisce di testa schiacciando troppo; per il portiere rossonero non è un problema respingere il tentativo. Il Milan è rimasto basso per tutti i primi 45′, cercando di colpire in contropiede. Inter attiva ma un po’ troppo macchinosa nella transizione.

Al 46′, dopo un lungo possesso palla e un rimpallo, arriva la palla in area ad Abraham che si gira, incrocia e batte Martinez. L’Inter reagisce subito con Barella, che entra in area, trova spazio e conclude, con Maignan para ancora. Reijnders crea scompiglio fra gli interisti al 62′ e va al tiro, palla deviata in corner. L’Inter pareggia al 66′: trama sulla sinistra con Zalewski che serve Correa, il Tucu la passa dietro a Calhanoglu che fa partire un tiro tesissimo dal limite battendo Maignan.

Il portiere francese ferma Thuram con il piede al 76′, poi chiude benissimo su Zalewski all’80’. Maignan compie un altro mezzo miracolo all’84’ su tiro di Mkhitaryan. Leao ci prova con un tiro a giro all’85’: palla fuori. Finisce 1-1 con l’Inter in attacco fino alla fine. Tutto aperto per l’accesso alla finale.

TOP E FLOP Milan-Inter

TOP

CALHANOGLU – 7 – Già pericoloso e propositivo nel primo tempo, la segna di cattiveria dopo un’ora abbondante di gioco. Segna uno dei goal più belli della sua stagione.

DE VRIJ – 7 – Appena recuperato dall’infortunio si rende subito prezioso per la squadra. Esce dopo una chiusura da applausi su Leao.

FLOP

DARMIAN – 5,5 – Dovendo contrastare Theo e Leao, va spesso in difficoltà, e ci può stare. Fa male però anche quando ha spazio per salire. Sempre sia lodato per quanto ha dato finora all’Inter, ma senza Dumfries, ormai, l’Inter è una squadra peggiore. L’ex Parma è generoso come al solito, fatica tuttavia a livello atletico.

THURAM – 5,5 – Un’altra partita fumosa per il francese.

FRATTESI – 5 – Sappiamo chi è: incerto nel palleggio ma pericoloso quando si inserisce e pressa. Con lui in campo l’Inter perde in equilibrio e qualità in fase di possesso. Se non segna, le sue partite sono sempre, o quasi, sotto la sufficienza.

Il tabellino del derby di Coppa Italia

1-1

46′, Abraham; 66′, Calhanoglu

MILAN (4-2-3-1) Maignan 6,5; Walker 6, Gabbia 6,5, Thiaw 6, Theo Hernandez 5,5; Fofana 6 (86′, Bondo sv), Reijnders 6,5; Jimenez 5,5 (68′, Sottil sv), Pulisic 6 (72′, Joao Felix 5), Leao 6,5 (86′, Chukwueze sv); Abraham 7 (72′, Gimenez sv). All. Conceiçao 6

INTER (3-5-2) Martinez 6,5; Bisseck 5,5 (48′, Pavard 6), de Vrij 7 (78′, Acerbi 6), Bastoni 6,5; Darmian 5,5, Frattesi 5 (58′, Mkhitaryan 6,5), Calhanoglu 7, Barella 6, Carlos Augusto 5,5 (48′, Zalewski 6,5); Thuram 5,5, Correa 6 (90′, Berenbruch sv). All. Inzaghi 6,5

ARBITRO: Michael Fabbri 6

Ammoniti: 19′, Hernandez; 52′, Acerbi; 57′, Bisseck; 89′, Reijnders