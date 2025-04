DIRETTA Milan-Inter, segui la cronaca LIVE del derby di Coppa Italia

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i rossoneri di Conceicao nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Segui la Diretta Live del match

L’Inter affronta il Milan a San Siro in un derby della Madonnina valido come andata delle semifinali di Coppa Italia. Una sfida stracittadina tra due formazioni che in campionato sono separate da ben venti punti in favore della Beneamata, che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, privi dello squalificato Asllani e reduci dal successo di misura in Serie A contro l’Udinese che li conferma in testa alla classifica con tre punti sul Napoli, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato proprio i friulani di Runjaic agli ottavi e poi la Lazio di Baroni ai quarti. Dall’altra parte i rossoneri di Sergio Conceicao, che invece vengono dalla sconfitta in trasferta contro il Napoli che ha azzerato le chance di rimonta Champions, hanno avuto la meglio sul Sassuolo prima e sulla Roma poi nei turni precedenti. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5, così come in streaming su smartphone, tablet pc sulla app di Mediaset Infinity. La gara di ritorno è in programma mercoledì 23 aprile. In campionato, il derby giocato con i rossoneri in casa è finito in parità con il punteggio di 1-1 per via dei gol messi a segno da Reijnders a fine primo tempo e da De Vrij nel recupero del secondo. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Inter live in tempo reale.