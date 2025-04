L’Inter deve fare a meno di Denzel Dumfries: l’infortunio è più grave del previsto, quante partite salterà l’olandese e cosa filtra per il Bayern

È l’ora di compattarsi e resistere. L’Inter deve affrontare un tour de force di partite in cui è costretta praticamente a giocare ogni tre giorni e la volontà del club nerazzurro è non mollare su nessun fronte, neanche in Coppa Italia, dove stasera andrà in scena il derby contro il Milan in semifinale.

Le assenze, però, non mancano e in un calendario così serrato, il rischio di infortuni resta alto. Ne sa qualcosa Denzel Dumfries: l’esterno olandese ha accusato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra nel big match contro l’Atalanta. Proprio non ci voleva, visto che l’ex PSV si sta rivelando uno degli uomini più importanti a disposizione di Simone Inzaghi in questa stagione, sempre decisivo in zona gol e assist.

Senza di lui mancherà la spinta sulla fascia destra, nonostante i rientri di Darmian e Zalewski. Inizialmente si parlava di tempi di recupero di tre settimane, ma le valutazioni da parte dello staff medico sono quasi giornaliere e non hanno portato buone notizie per Inzaghi e tutta l’Inter.

Infortunio Dumfries: i tempi di recupero e quante partite salta

Sicuramente Dumfries non potrà esserci contro il Milan, e questa non è una novità, e salterà anche il Parma in campionato. Secondo quanto raccolto da InterLive.it, direttamente da aggiornamenti che arrivano da Milano, non ci sono più speranze neanche per l’andata contro il Bayern Monaco in Champions League.

Nessuno ha intenzione di rischiare ricadute e stop ancora più lunghi, per cui non giocherà neanche contro il Cagliari. L’obiettivo cerchiato in rosso per lo staff medico resta il ritorno contro il Bayern Monaco in Champions a San Siro. La partita si giocherà il 16 aprile, per cui si tratterebbe esattamente di un mese di stop per l’olandese.

C’è da dire che la gestione di Dumfries toccherà comunque a Inzaghi. Nel senso che bisognerà valutare anche la forma fisica del laterale, che sicuramente non avrà i 90 minuti nelle gambe anche per il ritorno di Champions. La sensazione è che si farà di tutto per farlo partire dall’inizio, o almeno questo è l’obiettivo, ma molto dipenderà anche dal piano partita e da come andrà l’andata. Insomma, bisognerà valutare, nella speranza che tra i compagni non ci siano nuovi stop.