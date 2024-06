Destino segnato: niente Inter, sta firmando in Germania

Niente colpo in attacco per i nerazzurri, a chiudere la trattativa è un’altra big d’Europa

Come ormai risaputo, l’Inter è a caccia di un nuovo rinforzo per il proprio reparto avanzato. Al netto dell’arrivo di Mehdi Taremi, in programma tra soli pochi giorni a costo zero, la volontà del club meneghino è infatti quella di accogliere alla propria corte almeno un’altra pedina offensiva.

Vero, resta sicuramente quello di Albert Gudmundsson il nome che continua a piacere più di tutti dalle parti di Viale della Liberazione per l’attacco nerazzurro, con la seconda punta islandese che vanta una valutazione che si aggira sui 30 milioni di euro. A dirla tutta, però, tanti altri profili sono finiti per essere accostati alla squadra neo Campione d’Italia in questi ultimi mesi di tempo. Uno dei tanti è Serhou Guirassy, centravanti che non metterà piede a Milano ma che resterà invece nel campionato di Bundesliga anche nella prossima stagione, con indosso però un’altra divisa.

Altro che approdo a Milano: Borussia Dortmund in chiusura per Guirassy

E’ quello di Serhou Guirassy il profilo su cui ha deciso di puntare il Borussia Dortmund per il proprio attacco in vista della prossima stagione.

Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, la formazione tedesca è infatti in chiusura per il classe ’96, che ha chiuso la scorsa stagione con 30 reti e 3 assist. Di 17,5 milioni di euro la cifra (valida per la clausola rescissoria) che i gialloneri verseranno già in questi giorni nelle casse dello Stoccarda per il cartellino dell’ex Rennes, accostato all’Inter non molto tempo fa e profilo che in verità piaceva moltissimo al Milan. Ad aver messo fine all’approdo dell’attaccante franco-guineano a Milano sono state però le eccessive commissioni domandate dall’entourage del calciatore, che ha ora deciso di sposare il progetto tecnico della squadra vicecampione d’Europa in carica.