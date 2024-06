Giuntoli rovina il piano dell’Inter: salta tutto, va subito alla Juve

Khephren Thuram sempre più vicino all’accordo con i bianconeri per il passaggio anticipato dal Nizza, l’Inter sperava nel colpo a parametro zero il prossimo anno

Con l’accordo ormai raggiunto per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, l’Inter è sulla buona strada per chiudere tutti i discorsi sulle riconferme da qui ai prossimi giorni. Di fatto all’appello mancherebbe soltanto Simone Inzaghi, dopo che l’agente del centravanti argentino e capitano nerazzurro ha confermato proprio qualche ora fa di aver chiuso le porte a qualsiasi speculazione sul futuro del proprio assistito lontano dal club di Viale della Liberazione.

Fatto ciò, non resta che attendere la chiamata a raccolta di tutti i protagonisti attualmente impegnati con le rispettive rappresentative nazionali nelle due competizioni in corso. Poi ci si potrà dedicare alla programmazione terminale degli affari di mercato più urgenti, anche se ormai non restano molti slot liberi in organico. Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez esauriscono i rispettivi ruoli mentre sono in bilico ancora il quarto attaccante e l’esterno destro, ma l’impegno di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio mira anche oltre la prossima stagione. Perché l’Inter sa di dover essere competitiva a lungo termine.

Per farlo, ha bisogno di prendere le giuste distanze, avvicinarsi ai profili d’interesse che nel giugno 2025 potrebbero fare al caso nerazzurro. Sempre e rigorosamente su cui investire a parametro zero. Eppure almeno uno dei calciatori seguiti finora dagli osservatori dell’Inter sembrerebbe esser sulla buona strada per esser depennato dall’elenco. Complici le insidie di Cristiano Giuntoli e il resto dello staff della Juventus.

Khephren Thuram alla Juve, Giuntoli anticipa l’Inter per 20 milioni

Nelle ultime ore il club bianconero avrebbe infatti intensificato i contatti con l’entourage del centrocampista francese Khephren Thuram, fratello di Marcus, proiettato verso l’addio al Nizza.

Il calciatore è stato a lungo nel mirino dell’Inter anche se le condizioni economiche del club francese cedente non hanno mai scatenato una reazione propositiva, perché ritenute ancora fuori budget per quest’annata. Il piano migliore sarebbe stato quello di aspettare proprio la scadenza del suo contratto nel 2025 grazie anche all’aiuto del fratello maggiore già all’Inter, ma a conti fatti la Juventus è stata più celere. Thiago Motta non vuole attendere, piuttosto preferisce spendere 20 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista da subito. E anticipare così la stessa Inter rivale e concorrente. A breve dovrebbe arrivare l’intesa definitiva.