L’addio all’Inter ora è ufficiale: affare chiuso in Serie A

Niente Inter, alla fine, dopo l’addio all’Atalanta: l’obiettivo dei due club nerazzurri ha scelto un’altra destinazione in Serie A

L’Inter seguiva già da un paio d’anni un esterno destro di buona struttura fisica e capace nel superare gli avversari con gli allunghi e inserirsi bene con dei tagli in area. Quest’estate poteva essere quella buona per provare un affondo, ma alla fine non se n’è fatto niente. Principalmente perché a Milano non sanno ancora cosa fare con Denzel Dumfries (rinnoverà o sarà messo sul mercato?), ma anche perché l’obiettivo non ha mantenuto alti standard nelle prestazioni.

Il giocatore a cui l’Inter ha detto definitivamente addio è Emil Holm: lo svedese è stato ceduto dallo Spezia a un altro club di Serie A, il Bologna. Cresciuto nelle giovanili del Goteborg, il classe 2000 ha cominciato a giocare con i grandi nella stagione 2019. I biancoblù lo hanno ceduto nel gennaio 2021 ai danesi del Sonderjyske, ma già ad agosto Holm ha attirato l’attenzione dello Spezia, che lo ha acquistato decidendo di lasciarlo un altro anno in prestito in Danimarca.

In Serie A, Holm è arrivato nell’estate 2022 e si è fatto subito notare con buone prestazioni. L’Inter aveva provato a trattarlo l’estate scorsa, ma alla fine a spuntarla è stata l’Atalanta, che lo ha preso in prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo una stagione non particolarmente esaltata, la Dea ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Addio all’alternativa a Dumfries: Holm passa a un altro club di Serie A

Sì, c’era una minima possibilità che l’Inter potesse essere pronta a uno sforzo per trattare lo svedese, come potenziale sostituto di Dumfries. Il prezzo, 10 milioni circa, sembrava quello giusto per Ausilio e Marotta. Forse appena un tantino troppo caro per un esterno su cui Inzaghi avrebbe dovuto lavorare parecchio a livello tattico e tecnico.

A ogni modo, l’Inter non si è mossa, né ha dato impressione di voler contrastare il probabile passaggio dello svedese a un altro club italiano. Pur volendo, non avrebbe potuto impegnarsi: al momento, ogni tipo di investimento sulla fascia è da considerarsi subordinato alla possibile cessione Dumfries. Una cessione che però nessuno sembra più sicuro che sia conveniente portare a termine.

Inzaghi non vuole che l’olandese esca di scena e la dirigenza sembra aver capito che dalla vendita dell’ex PSV non si potrebbe ricavare quanto sperato. Ecco perché è meglio continuare a trattare il rinnovo, di cui si discuterà subito dopo la fine degli Europei.

In passato seguito, poi trattato e di recente riaccostato all’Inter, alla fine, Holm è finito al Bologna di Vincenzo Italiano. Dopo che l’Atalanta ha deciso di non riscattarlo, lo Spezia ha aperto a chiunque fosse in grado di soddisfare le sue pretese economiche. Ed è arrivato appunto il Bologna.

Il momento in cui Holm ha dimostrato di non essere un giocatore da Inter

Forse l’Inter ha cambiato idea sul ragazzo a marzo, dopo aver visto Portogallo-Svezia e averlo osservato all’opera contro Leao. In quella partita, il laterale destro ha evidenziato grosse difficoltà nell’arginare il portoghese. E Leao ha fatto la parte del Maradona. Ecco: scene del genere urtano parecchio la sensibilità degli interisti, specie immaginando il difensore in affanno come avversario di Leao durante un derby…

Se l’Inter avesse già venduto Denzel Dumfries, magari Holm sarebbe tornato nella lista dei giocatori da sondare. Non sarebbe stato la prima scelta, anche se avrebbe potuto intrigare la dirigenza soprattutto per una questione di ingaggio. Il preferito, ormai da molte settimane, è Ndoye del Bologna. I rossoblù, però, chiedono 25 milioni. Ed ecco perché i nerazzurri tengono aperti altri file.

Spezia Calcio comunica di aver ceduto al Bologna Fc, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del difensore svedese, classe 2000, Emil Holm. A @holm_emil1, i migliori auguri per il prosieguo della carriera. — Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) June 28, 2024

Si va da quelli più impegnativi economicamente, come Wan-Bissaka, Michael Kayode e Dedic, a quelli low-cost, come Sugawara dell’AZ. Il giapponese, ora che Holm è andato via, è tra i profili che piacciono anche a Gasperini.

Intanto Emil Holm su Instagram ha voluto ringraziare la Dea: “Atalanta, grazie per tutti i ricordi, sono davvero grato per ogni momento che abbiamo condiviso, il tuo sostegno è indimenticabile. Grazie dal profondo del mio cuore“.