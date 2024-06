Scenario estremo per Dumfries: “L’Inter non lo esclude”

Prima della fine dell’Europeo, l’Inter dovrebbe incontrare l’agente di Dumfries il cui contratto scade sempre a giugno 2025

Come Arnautovic, anche Dumfries potrebbe lasciare l’Inter in questo calciomercato estivo. L’olandese è sempre in scadenza di contratto tra un anno, il che spinge il club di Oaktree a cercargli una nuova sistemazione a meno di un accordo per il rinnovo. Accordo non più impossibile rispetto a qualche mese fa, in tal senso importante se non decisivo sarà l’incontro col suo agente previsto a quanto pare prima della fine di Euro 2024.

Per Dumfries non c’è la fila e i suoi potenziali sostituti, vedi Ndoye, costano non poco. Ecco perché il ‘Corriere dello Sport’, sentita l’Inter, parla di possibile permanenza del laterale pure qualora non si arrivasse a un’intesa per il prolungamento del contratto che termina a giugno 2025.

“In casa nerazzurra non viene esclusa l’idea di trattenere l’olandese, anche a costo di correre il pericolo di vederlo partire senza incassare nemmeno un euro – scrive il quotidiano romano – Si tratterebbe di uno scenario estremo, ma comunque possibile. Intanto, il nome di Ndoye continuerà e restare evidenziato sul taccuino dei dirigenti”.

L’Inter è pronta, o meglio dire vuole da tempo cedere Dumfries. Ma finora non è mai arrivata la cosiddetta ‘offerta giusta’, che poi per un calciatore non titolare e in scadenza fra dodici mesi sarebbe da circa 20 milioni. Difficile infatti ipotizzare proposte superiori a tale cifra, anche perché il classe ’96 non sta certo incantando all’Europeo in Germania. E viene da una stagione insufficiente, con problemi fisici e la conseguente retrocessione a riserva di Darmian, 6 anni più vecchio di lui.

Inter, Ndoye balza in pole: “È pronto per una big, ma ad oggi nessuna offerta ufficiale”

Ndoye ha scalato posizioni, ad oggi sembra proprio essere lui il nome in pole per l’eventuale eredità di Dumfries, anche se lo svizzero sta disputando Euro 2024 come seconda punta. L’ostacolo è il Bologna, che per il cartellino parte da una valutazione di circa 25/30 milioni di euro.

“Ha alzato il suo livello nelle partite importanti, ora è pronto per andare in una squadra superiore al Bologna, non avrebbe problemi di impatto – ha detto Lodovico Spinosi, componente dell’entourage di Ndoye, nella diretta di Tv Play – È attenzionato non solo dalle squadre italiane, ma anche da quelle straniere. La fortuna è che si trova in una società come il Bologna, super sana, che farà la Champions League. Ad oggi non c’è nulla di concreto se non manifestazioni di interesse”.