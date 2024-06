Sta tornando Lukaku: “Vicini all’accordo col Chelsea”

L’attaccante belga appare ora ad un passo dal ritorno in Serie A, ecco con quale maglia giocherà nella prossima stagione

Si sono incrociate all’incirca un anno fa le strade di Romelu Lukaku e quella della Roma, club che ha accolto l’attaccante belga alla propria corte nel finale di agosto tramite la formula del prestito secco.

Il centravanti nato ad Anversa aveva già trascorso tre stagioni in Italia, indossando per l’appunto la maglia dell’Inter in due esperienze distinte. Proprio nell’estate del 2023, una volta che è andata in scena la rottura definitiva tra il classe ’93 e il club di Viale della Liberazione, ad essersi fatti avanti sono stati i giallorossi. L’ex Manchester United è in possesso di un accordo che lo lega al Chelsea sino a giugno 2026, ma ciò nonostante la volontà di entrambe le parti è quella di dirsi addio a breve, questa volta in via definitiva.

A tal proposito, è il Milan una di quelle società che è finita per pensare in maniera concreta all’acquisto di Lukaku in questi ultimi tempi. In realtà però, da quel che emerge, è un altro il club militante quest’oggi nel campionato di Serie A che pare essere ad un passo dall’assicurarsi i diritti sulle prestazioni sportive del giovane prodotto del vivaio dell’Anderlecht. E sì, stiamo parlando proprio del Napoli di Antonio Conte, tecnico che sinora ha giocato un ruolo fondamentale nella carriera del belga.

Napoli, quasi fatta per Lukaku: affare da 25 milioni di euro

La formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Antonio Conte, ufficializzato poco più di un mese fa dal presidente Aurelio De Laurentiis e la restante parte della dirigenza azzurra, è ad un passo dal chiudere per Romelu Lukaku, centravanti rientrato a Londra dopo l’ennesima parentesi vissuta in prestito, in questo caso al fianco della Roma.

Facendo infatti riferimento a quanto raccontato da ‘Repubblica’ in queste ultimissime ore, proprio la formazione campana pare aver dato una forte accelerata al seguente affare, giunto ormai alle battute finali. “Napoli e Chelsea sono vicini all’accordo per 25 milioni di euro, c’è il sì del belga”: è questo ciò che fa sapere la medesima fonte a riguardo. In caso di fumata bianca, per il belga si tratterebbe della quinta stagione nel campionato di Serie A, manifestazione in cui proprio il centravanti nato ad Anversa ha già messo a registro 70 reti e 21 assist in 129 presenze complessive.