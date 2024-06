Calafiori all’Inter, l’annuncio in diretta che ‘gela’ la Juve

Il difensore di attuale proprietà del Bologna piace tantissimo anche ai nerazzurri, c’è l’indiscrezione di mercato che conferma il tutto

C’è anche l’Inter sulle tracce di Riccardo Calafiori, è questa l’indiscrezione di mercato rimbalzata fuori in queste ultime ore. Dopo una grande stagione disputata al fianco del Bologna, il giovane classe ’02 è infatti riuscito a mettersi in grossissima evidenza al fianco della Nazionale Italiana di Calcio.

Già 3 i gettoni racimolati dall’ex Roma al fianco della selezione su cui siede attualmente in panchina il Ct Luciano Spalletti, apparso deciso nel voler puntare sin da subito sul giovane prodotto del vivaio del club capitolino, in grado di fornire il preziosissimo assist valso poi all’Italia la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024. Quale la nota dolente? Se non altro il fatto che l’attuale numero 33 della formazione emiliana non abbia potuto prendere alla gara odierna contro la Svizzera (tutt’ora in corso) a seguito delle due ammonizioni rimediate nei tre turni precedenti.

Quel che è certo, intanto, è che Calafiori è destinato ad essere uno degli uomini più ricercati in estate sul mercato. E’ la Juventus, infatti, il club interessatosi maggiormente sinora alla situazione legata al futuro dell’ex Basilea, che da quel che emerge piace moltissimo anche all’Inter. Questa, di fatto, la novità emersa in queste ultimissime ore.

Santini a Tv Play: “Calafiori? Occhio anche all’Inter”

Intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale twitch di Tv Play, il giornalista Fabio Santini ha sorpreso tutti con un annuncio inerente a Riccardo Calafiori, profilo che da quel che emerge fa particolarmente gola anche all’Inter:

“Quale futuro attende Calafiori? La Juventus lo cerca, ma occhio anche all’Inter e alla Premier League. Oggi lo compri per non meno di 45 milioni, quando inizialmente si era partiti da una quotazione di 20 milioni. E la valutazione salirà ancora” – ha detto. Apriamo e chiudiamo parentesi: chiaro, però, che proprio in virtù dell’esorbitante valore di mercato raggiunto dal calciatore, il club di Viale della Liberazione è ora come ora impossibilitato a chiudere per l’ex Roma.