Conte lo toglie all’Inter: 40 milioni, affare vicinissimo

Conte è sempre più vicino a ‘soffiare’ un colpo all’Inter. Pronti 40 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca in questo affare

Le strade dell’Inter e di Antonio Conte sono destinate a incontrarsi in più di un’occasione in questo calciomercato. I nerazzurri e il Napoli hanno molti obiettivi in comune e per questo motivo entrambe le dirigenze sono al lavoro per chiudere alcune colpi e anticipare i rivali.

Il primo round di questo duello, stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, dovrebbe aggiudicarselo Antonio Conte. Il Napoli sarebbe davvero vicino a chiudere un colpo importante. Il club partenopeo avrebbe raggiunto l’accordo con il giocatore e potrebbe sborsare una cifra intorno ai 40 milioni di euro per strappare il sì del club titolare del cartellino.

Ad oggi i nerazzurri non hanno intenzione di replicare e questo dovrebbe spianare la strada agli azzurri. Naturalmente fino a quando non c’è la fumata bianca tutto può succedere e non possiamo escludere un nuovo capovolgimento della situazione.

Calciomercato, niente Inter: firma con il Napoli

Oaktree ha dato indicazioni molte chiare a Marotta sul calciomercato: priorità ai conti e niente follie. Una strategia che dovrebbe portare il neo presidente nerazzurro a chiudere alcune operazione tramite l’inserimento di alcune contropartite. Naturalmente non tutte le società sono propense ad accettare gli scambi e questo potrebbe portare il presidente nerazzurro nelle prossime settimane a dover cambiare un po’ i piani.

Tra gli obiettivi che rischiano di sfumare proprio per il motivo scritto in precedenza c’è anche Buongiorno. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il Napoli sarebbe molto vicino a chiudere. I partenopei avrebbero già l’accordo di massima con il giocatore e potrebbe sborsare i 40 milioni di euro richiesti dal Torino per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Il discorso tra le due società dovrebbe entrare nel vivo solamente subito dopo la fine di Euro 2024, ma il futuro del giocatore ormai sembra essere davvero alla corte di Antonio Conte.

Una accelerazione improvvisa che dovrebbe aver permesso agli azzurri di staccare definitivamente l’Inter nella corsa al centrale del Torino. I nerazzurri da tempo sono sulle tracce del calciatore, ma la cifra di 40 milioni di euro cash ha rallentato la trattativa. Marotta sperava di poter chiudere il colpo attraverso l’inserimento di alcune contropartite. Il Napoli, però, ora è pronto ad accontentare la richiesta di Cairo e per il club campione d’Italia la strada si fa ancora più in salita.