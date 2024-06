Il nuovo colpo che ha pronto Ausilio: “Fa cose inaspettate”

L’Inter continua monitorare questo nome per il dopo Dumfries, ecco di chi si tratta

Regna un po’ di incertezza sul futuro di Denzel Dumfries, legato al club di Viale della Liberazione a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2025. Ciò sta a significare che sono tre le strade a disposizione dell’olandese: quella dell’addio in estate, del rinnovo, oppure della permanenza a Milano per un’altra stagione con conseguente addio a zero tra 365 giorni.

C’è distanza di un milione di euro tra la richiesta del classe ’96 e l’offerta posta sul tavolo dalla società meneghina per l’eventuale prolungamento di contratto dell’ex Psv, valutato sui 20-25 milioni di euro e nome per cui sino ad ora non si è fatta avanti alcuna pretendente. Quelli di Aaron Wan-Bissaka, Amar Dedic e Michael Kayode i principali nomi finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra per quella stessa zona di campo, con Marotta e Ausilio che già nelle scorse settimane hanno ormai chiuso le porte all’eventuale approdo del laterale di attuale proprietà della Fiorentina a Milano, complice naturalmente la valutazione da 40 milioni di euro che ne fa la formazione viola del proprio numero 33.

Non solo, perché in realtà l’Inter ha posto in cima alla lista dei propri desideri anche il nome di Dan Ndoye, accasatosi al Bologna soltanto nella scorsa estate. Ammontano a 34 le presenze racimolate nella stagione volta da poco al termine dal classe ’00, con quest’ultimo in grado di fornire anche 2 gol e altrettanti assist (una di queste reti messa a segno nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia proprio contro la formazione di Simone Inzaghi). Di 25-30 milioni di euro la valutazione che ne fa la squadra emiliana del proprio numero 11, complici anche le straordinarie prestazioni offerte dal forte esterno svizzero nelle prime tre apparizioni a Euro 2024. E’ di questo avviso anche Blerim Dzemaili, connazionale dell’ex Basilea che si è così espresso sulla situazione del 23enne nato a Nyon.

Dzemaili: “Ndoye è l’uomo in più della Svizzera”

Intervenuto davanti ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’, Blerim Dzemaili (ex centrocampista di Bologna e Napoli) ha parlato del grande momento di forma di Dan Ndoye, esterno polivalente che ha dimostrato di avere grandi colpi dalla sua. Tutto questo poche ore prima del fischio d’inizio di Svizzera-Italia, match valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024.

Queste, a tal proposito, le dichiarazioni rilasciate dall’ex mezz’ala svizzera sul conto del proprio connazionale, divenuto oramai un osservato speciale dell’Inter: “L’uomo fondamentale di questa Nazionale è Ndoye. Sta facendo cose che nessuno si aspettava, nell’ultimo match ha anche segnato e questo può soltanto dargli maggiore fiducia”.