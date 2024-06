“Nico Williams all’Inter”: bomba in diretta, cifre da capogiro

Nico Williams all’Inter: un colpo da sogno. Anzi, proprio un sogno, dato che ci vogliono 55 milioni battendo la concorrenza del Barça

Alcuni giornali sportivi italiani, probabilmente abbagliati dalla prestazione del ventunenne spagnolo di origini ghanesi contro l’Italia agli’Europei di Germania, si sono subito lasciati andare a sogni a occhi aperti… E hanno così cominciato accostare il ragazzo alla Juve o al Milan. Nessuno, finora, si era ancora azzardato ad avvicinarlo all’Inter. Ma era solo questione di tempo… E, infatti, ecco qui la suggestione, alquanto creativa, diciamo pure quasi ai limiti del chimerico, con cui qualcuno suggerisce all’Inter di pagare la clausola al Bilbao per Nico Williams.

Ci vogliono 55 milioni, circa, per portar via Nico Williams all’Althetic Bilbao. Il ragazzo, che ha conquistato tutti nella Liga nell’ultima stagione, aveva il contratto in scadenza a giugno 2024, e da settembre a novembre non si è fatto altro che parlare di chi lo avrebbe preso a zero. Sembrava vicinissimo all’Aston Villa, poi è finito nel mirino del Barcellona, del ​​Liverpool e del Real Madrid.

Poi, in extremis, gli agenti di Williams hanno negoziato un nuovo accordo con il Bilbao per arrivare a un rinnovo fino al 2027, con clausola di rescissione a 55 milioni più percentuale sulla rivendita. Ora si parla di nuovo di un possibile assalto da parte dei blaugrana. Williams, che è un ragazzo con la testa sulle spalle, ha spiegato di aver appena rinnovato e di non pensare a un trasferimento.

Nico Williams all’Inter: l’ipotesi creativa di Barzagli

“Dopo gli Europei scoprirò cosa succederà“, ha detto a Radio Gaceta. “Sono felice e concentrato sull’Athletic, sugli Europei e su tutto ciò che riguarda il calcio. Qualunque cosa debba essere, sarà“. Dopodiché, con grande onestà, ha aggiunto che per lui è difficile affrontare tutta l’attenzione che sta attirando. Tutti gli chiedono in continuazione cosa farà, con chi giocherà. “Sono un ragazzo di ventuno anni che vuole solo giocare a calcio“.

Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset molto vicino alla società nerazzurra, l’Inter non dovrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione. Nico Williams potrebbe davvero essere un obiettivo per Marotta? Per prenderlo dall’Atletico Bilbao, come abbiamo detto, servono 55 milioni di euro.

Sul proprio canale YouTube, Barzagli ha confessato che farebbe carte false per uno Nico Williams. “Ieri ha detto che ha appena rinnovato, quindi non ha lasciato intendere di non aver intenzione di lasciare casa sua. L’orgoglio basco è un motore sempre supplementare… Però questo giocatore di ventuno anni, una freccia, con una velocità e una tecnica fuori dal normale, con potenzialità che possono essere sempre più determinanti, andrebbe valutato… Io un sacrificio lo farei“.

Barzagli, insomma, propone all’Inter di tirare fuori 55 milioni e acquistare l’ala sinistra. “Sì, andrei a prendermi Nico Williams. Non starei neanche a pensarci. Williams è uno di quei giocatori che ti cambiano le partite: salta l’uomo, è veloce, tecnico. E noi ne abbiamo pochi così. Io ci andrei a occhi chiusi… I 55 milioni della clausola anche solo in mezza stagione possono raddoppiare”.

Nico Williams sul suo futuro: “Bilbao è casa mia”

Williams è per l’Inter un colpo impossibile, e non solo economicamente. Pur avendo la disponibilità di 55 milioni da dare al Bilbao (e l’Inter non ce li ha), bisognerebbe offrirgli un contratto più alto rispetto a quello che potrebbero proporgli Barcellona, Arsenal e compagnia bella. Inoltre, per Inzaghi, uno come Williams sarebbe difficile da sfruttare. A tutta fascia, ci può giocare, ma sarebbe sprecato. In attacco, non dà il meglio di sé: il tiro non è mai stato il suo forte…

Lo spagnolo è un’ala sinistra. Ed è in quella posizione che può esprimere tutte le sue doti tecniche e la sua velocità. Nico è un giocatore da assist, da dribbling e da fraseggi veloci. Anche all’Atletico Bilbao, quando l’allenatore Ernesto Valverde ha cominciato a schierarlo come attaccante di sinistra, non è riuscito a far bene come nella prima parte della stagione, quando giocava da ala.

Sembra che lo spagnolo si opponga anche alla corte del Barcellona, anche se i quotidiani sportivi iberici continuano a scrivere che sarebbe la soluzione migliore per i blaugrana e che Hansi Flick avrebbe già dato da tempo l’ordine di prendergli Nico Williams: tra tutte le opzioni sull’esterno, è quella che piace di più al nuovo allenatore.

Il ragazzo è seguito anche dal Real. E poi è sempre forte l’interesse da parte dell’Aston Villa (che lo segue da più di un anno), del Chelsea e dell’Arsenal. Su William, anche se più timidamente, c’è anche la Juve.