Stavolta dice addio: UFFICIALE, con l’Inter è finita

Il club meneghino ha concluso una nuova operazione di mercato in uscita, ecco di chi si tratta

Nei giorni scorsi si è consumato un nuovo addio in casa Inter, club alla ricerca di nuove pedine offensive. I nerazzurri, che ben presto accoglieranno Mehdi Taremi alla propria corte a costo zero in via definitiva, sono infatti in cerca di una nuova seconda punta. Era e resta Albert Gudmundsson, a tal proposito, il nome che continua a piacere più di tutti dalle parti di Viale della Liberazione.

L’interesse mostrato dalla squadra neo Campione d’Italia nei confronti del classe ’97 è dovuto al fatto che l’attuale numero 11 del Genoa conosca già perfettamente il campionato di Serie A. E’ questa, infatti, la ragione per cui l’ex AZ Alkmaar continua a far particolarmente gola alla dirigenza meneghina, che d’altra parte ha già detto addio nelle scorse ore a un giovane attaccante, sbarcato in questo caso a Milano nel 2020.

Inter, ufficiale l’addio di Iliev: il fantasista bulgaro ha deciso di tornare al Botev Plovdiv

Nikola Iliev dice addio all’Inter dopo aver vestito la maglia della Primavera nerazzurra per tre stagioni consecutive, fino a quando il giovane trequartista classe ’04 (in grado di ricoprire praticamente qualsiasi ruolo dalla trequarti in su) non ha poi deciso di accasarsi al CSKA Sofia nella scorsa estate tramite la formula del prestito.

Ammontano a 26 i gol realizzati dalla seconda punta di nazionalità bulgara nelle 86 presenze racimolate al fianco della seconda squadra del club di Viale della Liberazione, sodalizio che ha ora detto addio al suo ormai ex attaccante. A ufficializzare l’arrivo di Iliev è stato proprio il Botev Plovdiv, società bulgara da cui i nerazzurri hanno rilevato in passato il fantasista 20enne.