Inter, no a 15 milioni: affare definitivamente saltato

Marotta e Ausilio non sono riusciti a portare a termine una grande operazione di mercato per un motivo ben preciso. I fatti risalgono alla scorsa estate, i dettagli dell’accaduto

L’Inter ha riposto il proprio sguardo su diversi pallini ormai da diverso tempo. Uno di questi è sicuramente Mehdi Taremi, a lungo seguito dai nerazzurri. Sia in passato che nel presente. Già nella scorsa estate, infatti, il club meneghino aveva incominciato a riflettere, seppur in maniera ancora del tutto timida, sulla situazione legata al futuro del centravanti iraniano, corteggiato anche dal Milan e rimasto poi in Portogallo nonostante il suo accordo in scadenza a giugno 2024 col Porto, scenario che la squadra neo Campione d’Italia ha giustamente deciso di sfruttare.

Già nel finale del 2023, infatti, Marotta e Ausilio si sono portati avanti nelle trattative strappando un accordo verbale per il trasferimento del classe ’92 a Milano, che atterrerà quindi dalle parti di Appiano tra soli pochi giorni, così come Piotr Zielinski del resto. Questi i due profili a lungo seguiti e poi bloccati dalla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi. Un’altra pedina fortemente monitorata dalla dirigenza interista è invece Bento Krepski, finito sul taccuino dei nerazzurri già nel finale della stagione in formato 2022-23.

La volontà del club di Viale della Liberazione è sempre stata quella di provare a portare il classe ’99 in Lombardia, già nella scorsa estate a dire il vero. Così non è stato però. E il tutto è dovuto alle condizioni poste dall’Athletico Paranaense, attuale società di appartenenza del forte estremo difensore brasiliano, con quest’ultimo che di certo non approderà a Milano.

Atheltico Paranaense, no all’offerta da 15 milioni dell’Inter per Bento: da lì la chiusura per Martinez

Giungono nuove conferme inerenti al mancato affare concluso tra Athletico Paranaense e Inter per Bento, col club brasiliano che proprio come raccontato da noi di Interlive.it un bel po’ di tempo fa ha deciso di rifiutare 15 milioni di euro nella passata estate per il proprio numero 1. Un’offerta, questa, proveniente direttamente dal quartier generale del club meneghino.

A confermarlo è il portale ‘Globo Esporte’, fonte secondo cui la società sudamericana aveva dato priorità assoluta ai nerazzurri in questo determinato affare di mercato, poi sfumato. I fatti risalgono alla scorsa estate. Quel che va però precisato è il fatto che la società di Viale della Liberazione abbia fatto un nuovo tentativo soli pochi mesi fa per provare ad assicurarsi i diritti sulle prestazioni sportive del classe ’99, non andato poi a buon fine a seguito della mossa compiuta dal presidente Petraglia, che ha fatto sapere che questo stesso sodalizio non avrebbe mai e poi mai ceduto il suo miglior giocatore a quelle cifre. Da lì la scelta di ripiegare su Josep Martinez da parte della squadra neo Campione d’Italia, portiere che atterrerà già nei prossimi giorni a Milano proprio per 15 milioni di euro.