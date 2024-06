Nuovo colpo di scena Calhanoglu: “Offerta Bayern”, i dettagli

L’Inter ritiene Calhanoglu insostituibile, ma non per questo esclude che il Bayern possa rifarsi sotto con un’offerta

Marotta avrebbe dover già comunicato indirettamente che per il club nerazzurro Hakan Calhanoglu è un giocatore troppo importante. Un’espressione che, ovviamente, non va tradotta con “è incedibile”. Fondamentale, sì, insostituibile pure, ma di fronte a un’offerta seria, cioè sopra i 50-60 milioni, è probabile che l’Inter sia disposta quantomeno a trattare.

E questo dovrebbe aver capito anche il Bayern Monaco. Nulla di difficile, insomma. Di conseguenza, se il Bayern Monaco, ancora coinvolto in una ricerca di rinforzi a centrocampo, dovesse scoprire di ritenere Hakan Calhanoglu l’obiettivo primario per il suo mercato, basterà farsi avanti con un assegno bello pesante. Quanto? Probabilmente, dal Bayern, l’Inter si aspetta un’offerta superiore ai 60 milioni. C’è chi dice anche 70. Ma la nostra impressione è che già 55 potrebbero andar bene.

Non si può intanto escludere che il club tedesco possa rimettersi in contatto con gli agenti del turco. Qualcuno lo sta sicuramente osservando da vicino, mentre è impegnato con la sua Nazionale a Euro 2024: l’ultimo goal segnato d’esterno contro la Repubblica Ceca, di certo, avrà colpito gli uomini mercato dei Die Roten. con la Turchia. L’Inter non vuole separarsene per meno di 50 milioni di euro.

Il fatto che Calhanoglu abbia rilasciato un comunicato in cui chiarisce la sua posizione e il suo amore per l’Inter non implica che la trattativa con il Bayern non possa ripartire. Anzi, esponendosi, il turco ha di fatto riconosciuto di essere stato raggiunto da una chiara manifestazione di interesse da parte dei tedeschi. Ma, a quanto si sa, il Bayern non ha ancora fatto un’offerta ufficiale per Calhanoglu.

Calhanoglu-Bayern Monaco: l’Inter non ha ancora ricevuto un’offerta

Il turco ha finora solo chiarito che ha l’Inter sta bene e che non gli dispiacerebbe affatto rimanere ancora in nerazzurro. E per l’Inter va benissimo così. Il turco ha fatto la differenza quest’anno. E se l’Inter ha vinto la seconda stella è stato anche grazie alla sua affidabilità a centrocampo.

È uno dei migliori play-maker al mondo in questo momento, e non ci sono dubbi. E questo lo sa anche il Bayern. Confrontando i dati di Calhanoglu, Amadou Onana e Joao Palhinha, ci si rende subito conto che il turco è più decisivo, affidabile e incisivo in impostazione e nel creare occasioni, sia del centrocampista belga dell’Everton che del portoghese del Fulham.

Il ventottenne lusitano è di certo più efficace come mediano difensivo, ma a livello di duelli vinti e palloni recuperati giocano alla pari. Onana ha rispetto agli altri due più fisico, ed è più giovane. E secondo le informazioni raccolte da Bild, i bavaresi non hanno intenzione di spendere 60 milioni per Palhinha, mentre non riterrebbero così assurdo spendere la stessa somma per il turco.

Intanto si dice che la dichiarazione d’amore di Calhanoglu nei confronti dell’Inter non deve essere vista come una reazione dettata dalle circostanze: “Si tratta una decisione ferma per la prossima stagione: Calhanoglu vuole restare all’Inter!“, si legge sul giornale teutonico.

Biasin: il Bayern può presentare davvero una proposta per il turco

Hakan Calhanoglu è ancora un possibile oggetto dei desideri del Bayern Monaco. Ne è convinto anche il giornalista Fabrizio Biasin. La firma di Libero, nel corso di Cronache di Spogliatoio, ha infatti spiegato che, pur ritenendo difficile che Calhanoglu possa lasciare l’Inter, non è giusto far finta che non sia successo niente.

“Il corteggiamento del Bayern c’è stato ed è stato concreto, e non è di una settimana fa: risale ad almeno un paio di mesi fa“, ha spiegato ancora Biasin. Dopodiché, il giornalista ha provato a ricostruire tutto ciò che è successo: “Il Bayern parla con Calhanoglu e il suo agente che informano l’Inter, in maniera molto corretta. Il turco ha sempre detto che rimane a Milano senza problemi, ma anche che lui gradirebbe un rinnovo del contratto. L’Inter, però, non intende concederglielo. E questo è un po’ il nodo. Ma credo possa risolversi. Non escludo che il Bayern, se non dovesse arrivare al suo piano A, decida di fare un’offerta all’Inter per Calhanoglu. Ma io credo che, dopo quanto abbiamo letto l’altro giorno, Calhanoglu al 99% non si muova da Milano“.

Per l’Inter non è mai stato sul mercato, ma Oaktree sarebbe stata disposta a venderlo per una cifra tra i 60 e 70 milioni, scrivono anche nel resto d’Europa. Ma in Germania credono che una richiesta del genere possa essere ritenuta troppo alta per il Bayern, che si concentrerà quindi su altro.