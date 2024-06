Sorpresa Inter: colpo bianconero, bloccato per il 2025

L’Inter ha deciso di accelerare e provare ad assicurarsi il bianconero per il 2025: l’obiettivo è quasi bloccato

I nerazzurri lo seguono da un po’, ma senza esporsi, convinti che la strategia migliore, in certi casi, è quella di agire nell’ombra, per non allertare possibili concorrenti ancora distratti o un po’ miopi. Ora, però, l’obiettivo è già finito sulla bocca di molti. E non poteva andare diversamente, dato che figura nella ristretta cerchia di giocatori dal nome non altisonante e dal prezzo contenuto che stanno impressionando in questi Europei.

Parliamo di un forte difensore, che in Germania, con la maglia della sua Nazionale, sta dimostrando di essere un perfetto guerriero: uno che perde pochissimi duelli e che arriva per primo su quasi ogni pallone. A ciò va aggiunto che è anche abbastanza preparato tatticamente e discreto nel gioco della palla…

Tutti o quasi, dunque, si sono accorti di avere di fronte un ottimo profilo dal rapporto qualità-prezzo più che allettante acquistare. E tutte le squadre, specie quelle di A, che hanno bisogno di migliorare il reparto arretrato proveranno a farsi avanti.

Indovinato il profilo? Si tratta dello sloveno Jaka Bijol, già preso in considerazione dall’Inter in quanto centrale abituato nell’Udinese a giocare a tre. In Nazionale sta giocando in una linea a quattro e sta mostrando a tutti di essere pronto a occupare più posizioni in retroguardia, senza troppi problemi. Per fisico e caratteristiche appare però perfetto come perno centrale.

Bloccato il bianconero Bijol: Ausilio prova a tenerlo in caldo per il 2025

Ausilio lo ha seguito proprio come possibile alternativa ad Acerbi (un po’ troppo anziano e soggetto ad acciacchi per far star l’Inter tranquilla) e a de Vrij (prima dato forse in uscita e poi, anche se confermato, relegato al ruolo di riserva non al 100% affidabile). I due difensori nerazzurri non possono comunque essere rottamati a cuor leggero: possono dare ancora tanto o almeno qualcosa. E di fatti l’Inter, la scorsa stagione, è stata la difesa migliore del campionato anche grazie al loro apporto.

Anche agli Europei di Germania, quindi, l’Inter sta continuando a seguire lo sloveno. Bijol è già un obiettivo per la difesa del futuro. Sembra che l’Inter abbia già avuto dei contatti con il giocatore e con l’Udinese. E il progetto potrebbe essere quello di tenerlo parcheggiato in Friuli ancora per un anno, per poi acquistarlo per il 2025.

L’interesse, come vi abbiamo spiegato, non è affatto recente. Ma l’attenzione che il difensore sta ricevendo negli ultimi giorni potrebbe anche stravolgere il progetto nerazzurro. L’Udinese potrebbe infatti essere raggiunta da offerte interessanti da squadre italiane (Roma, Napoli, Juve) oppure inglesi (come il Southampton, l’Aston Villa, il West Ham, il Tottenham), e a quel punto potrebbe decidere di cedere subito il ragazzo, mettendo nei guai l’Inter.

Contatti proficui con l’entourage

Quante squadre stanno tenendo d’occhio il difensore dell’Udinese Jaka Bijol? Di certo tante. Quante hanno già cercato di stabilire una bozza di accordo per il forte centrale sloveno? Che si sappia, solo l’Inter.

E tale attestazione di interesse può di sicuro avere un valore, specie per Bijol, che dopo essersi sentito poco apprezzato in Italia, nonostante le sue buone prestazioni, probabilmente sarebbe felicissimo di potersi unire alla rosa gestita da Simone Inzaghi, anche se non subito. Si tratterebbe di aspettare un annetto. Lo sloveno magari capisce anche che adesso non ci sarebbe spazio per lui, ma che a venticinque anni può permettersi il lusso di aspettare.

Chi sostiene che l’Inter sia già pronta a definire i dettagli del trasferimento a gennaio del prossimo anno dice comunque il falso, perché l’Inter non può arrischiarsi oltre a una vaga chiacchierata con l’Udinese. E se c’è accordo di massima con gli agenti, comunque non può trattarsi di nulla di vincolante. Il bianconero non è bloccato per il 2025: al massimo, come si diceva negli anni ’90, è virtualmente opzionato…