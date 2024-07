Affare a sorpresa a centrocampo: torna Candreva, ci siamo

Quasi tutto fatto per il trasferimento di Antonio Candreva: il capitano della Salernitana, ex nerazzurro, è vicino all’addio

Uno come lui, anche se 37enne, merita ancora di giocare in Serie A. Lo dice il campo, la grande professionalità del calciatore, la capacità di regalare ancora dei colpi balistici da cineteca. Se c’è qualcuno che è ancora in grado di stupire, quello è Antonio Candreva, l’attuale capitano della retrocessa Salernitana, uno che nel suo passato vanta qualcosa come oltre 150 gare ufficiali con la maglia dell’Inter.

Non si è fatto mancare davvero nulla, il classe ’87, nella sua longeva carriera: anche Juventus, Parma, Atalanta, Lazio e Sampdoria nei trascorsi del talentuoso esterno, l’ultimo ad abdicare nella sfortunata stagione del club di Danilo Iervolino, retrocesso nonostante una campagna acquisti estiva che aveva lasciato supporre altro.

Titolare di un contratto in scadenza a giugno del 2025, Candreva aveva pensato di chiudere la sua carriera a Salerno, nel club che nel 2022 lo ha adottato come veterano a cui affidare la crescita dei giovani. Un ruolo che il romano ha svolto egregiamente, andando anche oltre le più rosee aspettative, ma che non è bastato per evitare ai campani una dolorosa discesa in cadetteria.

Candreva, il futuro è un ritorno al passato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore sarebbe vicino a lasciare la società granata. Allettato dalla possibilità di restare a giocare in Serie A, Candreva rappresenterebbe l’emblema della cessione dolorosa ma necessaria: impensabile che il suo stipendio da 3,5 milioni di euro l’anno possa essere onorato da un club di Serie B.

Ecco che allora all’orizzonte spunta una vecchia conoscenza dell’ala destra. Un club nel quale Candreva ha militato nella stagione 2010/11, prima di spiccare il volo verso la Lazio, la squadra con cui si è consacrato ad alti livelli. Stiamo parlando dell’ambizioso Parma, fresco di promozione in Serie A e voglioso di seguire il ‘modello Monza‘: una salvezza tranquilla per poi iniziare, magari dalla prossima stagione, a pensare più in grande.

Un profilo di grande esperienza – e di sicura abnegazione – come Candreva non potrebbe che giovare alla causa gialloblù: il club emiliano sta per sferrare l’attacco decisivo per il grande ritorno a Parma del calciatore, ancora in grado di regalare colpi balistici quasi d’altri tempi. Se si dovesse concretizzare la trattativa, il romano riuscirebbe a sfidare, Sampdoria a parte, anche tutte le sue ex squadre in cui ha militato nel corso di una carriera densa di grandi soddisfazioni.