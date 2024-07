Chiuso il primo colpo di Oaktree: 30 milioni, domani visite e firma

Si muove il calciomercato dell’Inter, con Oaktree pronto a siglare il suo primo colpo: domani saranno effettuate le visite mediche, poi la firma

Non potrà spendere e spandere, ma l’Inter si sta comunque muovendo con oculatezza sul calciomercato, in modo da migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Dopo la conquista della seconda stella, i nerazzurri puntano a confermarsi in Serie A e ad arrivare il più avanti possibile anche in Champions League, poi sarà la volta del Mondiale per club.

Di sicuro, a prescindere dalle possibilità di spesa, la dirigenza ha le idee ben chiare sui ruoli da puntellare. Intanto, attaccato e centrocampo saranno rinforzati da Taremi e Zielinski, colpi a parametro zero chiusi con largo anticipo e pronti a dare fin da subito un contributo importante in termini realizzativi e di gioco.

La priorità, poi, era quella del portiere da affiancare a Yann Sommer. Lo svizzero ha già dichiarato che resterà lui il titolare, ma potrebbe alternarsi con sempre più frequenza con Josep Martinez, protagonista nell’ultima Serie A con la maglia del Genoa. Dopo i tanti rumors su Bento, la scelta è caduta sullo spagnolo, a cifre inferiori rispetto a quelle paventate per lo spagnolo.

Martinez firma con l’Inter, domani sarà il suo giorno: i dettagli dell’affare

L’estremo difensore, oltre alla giovane età – ancor di più se si considera il ruolo che occupa in campo -, ha caratteristiche che piacciono particolarmente a Marotta e Ausilio. È molto bravo nel gioco con i piedi e forte nelle uscite, per cui potrebbe imporsi come una bocca di fuoco in più per impostare la manovra, capacità molto cara a Inzaghi.

Dopo un piccolo stallo, dovuto al possibile inserimento di una contropartita tecnica, la scorsa settimana Inter e Genoa hanno chiuso l’accordo per il suo cartellino. Saranno versati nelle casse dei rossoblù 13,5 milioni più due di bonus. L’ingaggio, a meno di sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere di 1,5 milioni l’anno, per un quinquennale fino al 2029. In tutto, quindi, a lordo l’operazione dovrebbe costare poco più di 30 milioni.

Ormai non ci sono più dubbi: se nelle visite mediche dovesse andare tutto bene, Martinez sarà un nuovo portiere dell’Inter e i nerazzurri completeranno così il loro parco portieri: domani sono previsti controlli e firme. Con il Genoa gli affari potrebbero non essere finiti in questa fase del calciomercato, visto che il club di Milano continua a seguire anche Albert Gudmundsson.