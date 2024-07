Dall’Inter al Milan, ‘alto tradimento’: “Destinazione gradita”

Nessuno si scandalizzerebbe di vederlo al Milan, e nessuno parlerebbe di tradimento scoprendo che la maglia rossonera gli sarebbe gradita

Arrivano conferme sul fatto che anche il Milan potrebbe essere interessato all’ex Inter. Ormai digeriti i giorni del tradimento improvviso andato in scena la scorsa estate, per i nerazzurri non dovrebbe essere poi così doloroso vederlo con addosso la maglia del Milan. Il male che doveva fare lo ha già fatto; ha detto anche di non sapere che cos’è l’Inter, di non conoscerla. E questo è l’atteggiamento che deve avere anche l’Inter nei suoi confronti.

Anche Fabrizio Biasin ha confermato che l’ex Inter sembrerebbe del tutto favorevole all’idea di poter vestire la maglia del Milan. E non si tratterebbe nemmeno di una preferenza maturata per mancanza di alternative o di una scelta venuta fuori solo negli ultimi giorni.

Sì, certo, che parliamo di lui. E di chi sennò? Sappiamo che Romelu Lukaku è stato oggetto di interesse da parte del Milan, come lo è stato l’anno scorso della Juve e quest’anno lo è anche del Napoli allenato da Antonio Conte. Secondo le notizie che stanno circolando negli ultimi giorni, il Milan sarebbe pronto a offrire 25 milioni di euro (cioè circa 30 milioni di sterline) al Chelsea per comprare il belga.

La cifra, però, appare ancora inferiore alla valutazione fatta dai Blues. Il Chelsea, per non chiudere con una minusvalenza, ha bisogno di almeno 40 milioni. E la speranza, a Londra, è che Conte possa fare la voce grossa con De Laurentiis per averlo al Napoli. Ma finché gli azzurri non cederanno Osimhen sarà comunque impossibile aprire il capitolo relativo all’acquisto di un nuovo attaccante.

Morale della favola? Per ora, non ci sono offerte concrete per il calciatore né da parte del Napoli né da parte del Milan. Come l’anno scorso, Lukaku potrebbe quindi rimanere a lungo in bilico ed essere pure costretto a riunirsi al Chelsea, per essere relegato ai margini, ad allenarsi con la Primavera.

Il retroscena di Biasin: prima del tradimento, Lukaku già flirtava col Milan

Biasin, intanto, si è lasciato andare a un retroscena, clamoroso solo fino a un certo punto, su Lukaku. Secondo il giornalista di Libero, l’ex Inter si era già proposto al Milan in tempi non sospetti. Intervenuto negli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin ha raccontato che l’estate scorsa, nei giorni dell’addio all’Inter, Lukaku avesse già espresso chiaramente la sua voglia di passare al Milan.

“Credo sia provato che nei giorni della finale di Champions tra Inter e Manchester City, ma forse anche un po’ prima, l’entourage del giocatore si era già proposto al Milan“, ha raccontato Biasin. “E Maldini era presente. Quindi, che la destinazione sia gradita al giocatore non è un mistero“.

Ciononostante, Biasin pensa che l’affare Chelsea-Milan sia complicato: “Se il Milan non lo ha preso prima, non vedo perché prenderlo adesso…”. Dopodiché il giornalista è tornato a ribadire quello che ormai viene interpretato come un dato di fatto: “Lui si era messo in piazza chiamando Juventus e Milan“.

Non ha molto senso tornare sulle vicende estive su cui si sono spese già troppe parole. L’attaccante belga non ha voluto affrontare il suo passato né chiarire che cosa lo abbia spinto a voltare le spalle ai nerazzurri. Ma ormai i tifosi dell’Inter non sono più delusi né arrabbiati. Senza Lukaku è arrivata la seconda stella. Meglio di questo che cosa si poteva pretendere?

Lukaku, che qualche anno fa faceva testa a testa con Ibra e si dichiarava re di Milano, punta ora a diventare principino del Milan, o del Napoli, o di qualche squadra araba. Insomma, di chiunque se lo pigli.