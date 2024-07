Marotta lo porta gratis all’Inter, ora è UFFICIALE: “Nella storia del club”

Ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto con l’Inter, un triennale più opzione da circa 4-4,5 milioni netti l’anno

Marotta è il Re dei colpi a parametro zero. Da Pogba a Calhanoglu, da Mkhitaryan fino a Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Quest’ultimi due saranno ufficiali a breve, coi loro ingaggi conclusi già nel bel mezzo della scorsa stagione. Il bomber iraniano si è legato all’Inter con un contratto biennale (più opzione) da circa 3-3,5 milioni netti a stagione. Per fare subito una buona impressione su Inzaghi, l’ex Porto si è tagliato le ferie tanto che il 13 luglio, giorno del raduno, sarà ad Appiano.

Anche il polacco ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto con il club ora di Oaktree, nella fattispecie un triennale (più opzione) da circa 4-4,5 milioni netti l’anno. Ieri è stato il suo ultimo giorno da calciatore del Napoli, il quale lo ha salutato sui social per celebrare le sue otto stagioni di militanza in maglia azzurra, con cui ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia.

“8 stagioni insieme, 2 trofei indimenticabili, lo scudetto dopo 33 anni. Per sempre nella storia del nostro club, ciao Piotr“. recita il post della società di De Laurentiis in allegato a un video che ripercorre il cammino, e soprattutto i gol del classe ’94 coi partenopei.

🔙 8 stagioni insieme

🏆 2 trofei indimenticabili

🇮🇹 Lo scudetto dopo 33 anni ♾️ Per sempre nella storia del nostro club. Ciao Piotr 👏 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/t0lqDykcG0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 30, 2024

Zielinski saluta il Napoli: “Vado via da uomo e padre”. Ora l’Inter

“Napoli… Mia cara Napoli. Dopo 8 lunghi anni le nostre strade si separano. Mi hai accolto che ero un ragazzino e vado via da Uomo e padre”. Così inizia il saluto di Zielinski al Napoli, al quale dice addio dopo 364 partite, 51 gol e 46 assist.

“Napoli è stata casa mia e resterà per sempre parte di me e della mia famiglia – ha aggiunto – Ho vissuto momenti unici ed indelebili che conserverò e custodirò nel mio cuore, Napoli mi hai dato tanti amici che faranno parte della mia vita per sempre. Ringrazio voi tifosi unici con un cuore grande.

Mi avete fatto sentire sempre parte di voi, insieme abbiamo vinto trofei importanti. Lo Scudetto dopo ben 33 anni che gioia immensa festeggiarlo tutti insieme, sarò sempre grato a questa maglia. Ringrazio la società che mi ha permesso tutto questo e tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo viaggio. E tutti i miei compagni di squadra grazie per sempre con me. Il vostro ‘Napolacco’ Zielu”.