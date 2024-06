Voglia incredibile di Inter: Taremi a Milano, ecco quando | INTERLIVE

Il forte attaccante iraniano, che si unirà a breve alla squadra di Simone Inzaghi a costo zero, è pronto a sbarcare ad Appiano. C’è già la data

Si incroceranno a breve le strade di Mehdi Taremi e quella dell’Inter, club pronto ad accogliere il classe ’92 alla propria corte a titolo prettamente gratuito. In verità, proprio come anticipato da Interlive.it il 24 aprile scorso, l’ex Rio Ave ha sostenuto già nei mesi scorsi le visite mediche per conto del club di Viale della Liberazione, sodalizio con cui sbrigherà le ultime pratiche burocratiche nelle prossime settimane per poi unirsi in via definitiva a questa stessa formazione.

Il centravanti iraniano finirà per essere la terza scelta in attacco del tecnico Simone Inzaghi e quindi alle spalle di Capitan Lautaro Martinez (calciatore il cui annuncio per il rinnovo è atteso a breve) e Marcus Thuram. Ancora da delineare, invece, il futuro di Marko Arnautovic, possibile partente in estate ma pedina il cui addio non appare più così scontato come una volta. Quanto all’ormai ex numero 9 del Porto, il 31enne originario di Bushehr finirà per unirsi alla squadra neo Campione d’Italia a mezzo di un accordo biennale con opzione sui 3-3,5 milioni di euro netti a stagione.

“Chi gioca nell’Inter dev’essere un calciatore di altissimo livello. In questa squadra devi puntare ad essere un top player. Fortunatamente ho già avuto modo di parlare con Inzaghi, il mister ha una buona considerazione di me e perciò lavorare all’Inter sarà emozionante”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate soltanto nei giorni scorsi da Taremi, attaccante sulla cui situazione Interlive.it ha raccolto nuove ed ulteriori conferme. Il giovane prodotto del vivaio del Iranjavan, che ha concluso la scorsa stagione con 35 presenze, 11 gol e 7 assist, accorcerà infatti le proprie ferie e sarà di nuovo a Milano il 13 luglio, data in cui prenderà il via il ritiro dell’Inter.