Operazione alla caviglia: l’annuncio choc di Lautaro

Lautaro sta trascinando l’Argentina in Copa America dopo aver detto sì all’ultima offerta dell’Inter per il rinnovo fino a giugno 2029

Lautaro sta trascinando l’Argentina nella Copa America in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Nelle 3 partite del girone, il capitano dell’Inter ha realizzato la bellezza di 4 gol, consentendo all’Albiceleste di accedere ai quarti di finale da capolista. Il 4 luglio, all’NRG Stadium di Houston, la Nazionale del CT Scaloni affronterà l’Ecuador.

“La serie di vittorie è frutto del lavoro che facciamo tutti – ha detto Lautaro in zona mista dopo la doppietta siglata al Perù nel terzo e ultimo incontro della fase a gruppi – A volte il pallone non vuole saperne di entrare, adesso sta accadendo il contrario e ci divertiamo. Anche nei momenti più delicati ero sempre tranquillo nel dare sempre il massimo per questa maglia”.

Lo scorso 27 marzo, contro Costarica, il numero 10 nerazzurro ha interrotto l’astinenza da gol con l’Argentina durata circa un anno e mezzo. Da quella partita, il classe ’97 di Bahia Bianca non si è praticamente mai fermato: due reti al Guatemala prima di scatenarsi in Copa America, infilando il pallone nella porta di Canada, Cile e infine Perù.

Lautaro è arrivato alla manifestazione continentale dopo una stagione straordinaria con l’Inter, conclusa con la conquista dello Scudetto – il secondo da quando è a Milano – e del titolo di capoccanoniere della Serie A. Ma pure con problemi alla caviglia che stavano per condurlo in sala operatoria, come da lui confessato sempre in mixed zone dopo l’incontro col Perù.

Lautaro confessa: “Sono stato sul punto di operarmi”. Attesa la firma sul rinnovo con l’Inter

“Sono stato sul punto di operarmi – le parole di Lautaro – La caviglia mi ha fatto soffrire molto” e sicuramente inciso sui suoi ultimi mesi della stagione, con le prestazioni dell’attaccante ex Racing andate progressivamente calando proprio in virtù del forte dolore alla caviglia.

“Ho giocato sotto infiltrazioni, stavo parecchio male ma ho stretto i denti e sono arrivato fino alla fine”, ha aggiunto Lautaro che sembra aver superato il problema e scongiurato l’intervento considerato il suo grande rendimento in Copa America. Al termine del torneo il meritato riposo, poi l’inizio di quella che sarà la sua settima stagione in maglia nerazzurra.

Nel mezzo l’atteso rinnovo fino a giugno 2029, del resto manca solo la firma sull’accordo da circa 9 milioni netti a stagione più bonus che gli consentirà di diventare il calciatore più pagato dell’intera rosa dell’Inter oltre che del massimo campionato italiano.