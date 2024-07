Pronto a firmare con la Juve: Giuntoli ha anticipato l’Inter

Cristiano Giuntoli ha messo l’Inter sotto scacco: anticipo secco sul calciomercato, il nuovo colpo è pronto a firmare con la Juve

L’eterna rivalità tra Inter e Juve si esplica nelle dinamiche di calciomercato, con duelli che spesso hanno animato le varie sessioni di trattative in Italia. Di recente, è impossibile non menzionare l’arrivo di Gleison Bremer in bianconero, il centrale che Marotta e Ausilio avevano scelto da tempo per la difesa a tre di Simone Inzaghi e che ora sta facendo le fortune dei bianconeri.

La storia è pronta a ripetersi per un profilo importante a centrocampo e che potrebbe avere un ruolo cruciale nella mediana di Thiago Motta a partire dalla prossima stagione. Stiamo parlando di Khephren Thuram, in uscita dal Nizza, con cui aveva siglato un contratto in scadenza a giugno 2025.

Dopo l’arrivo di Marcus in nerazzurro, suo fratello e figlio di Lilian è pronto a seguire le orme del padre e sposare la causa bianconera dopo il percorso in Ligue 1. L’Inter si è mossa per tempo per esplorare le condizioni con l’entourage del calciatore, ma si sarebbe trattata di una possibilità solo in caso di acquisto a parametro zero tra un anno. D’altronde, le caselle per i tre di centrocampo sono tutte occupate nello scacchiere di Inzaghi, che ha molte alternative con l’arrivo di Zielinski, strappato proprio alla Juve.

La Juve è pronta a chiudere Thuram: i dettagli dell’operazione

La Vecchia Signora aveva decisamente più necessità in quella zona di campo. Con la squalifica per doping di Paul Pogba e l’addio ormai concreto di Adrien Rabiot a parametro zero, serviva un altro top di reparto da affiancare a Douglas Luiz, primo colpo ufficiale dell’era Thiago Motta.

Nei prossimi giorni, i bianconeri chiuderanno l’operazione con il Nizza per 18-20 milioni di euro e blindando il nuovo centrocampista con un contratto lungo. Dall’altezza imponente, Khephren Thuram è il tipico profilo della nuova generazione di mediani francese, forte fisicamente, elegante e imponente in progressione.

Si fa apprezzare soprattutto per i recuperi lunghi, la copertura del campo e le progressioni palla al piede, ma ancora con ampi margini di miglioramento. Secondo la Juve, è lui il profilo giusto e tutti i dettagli dovrebbero essere formalizzati durante la prossima settimana, con buona pace dell’Inter che è pronto a sfidarlo nei prossimi derby d’Italia. E con Lilian Thuram già con un posto prenotato in tribuna d’onore per assistere al duello tra i suoi figli.