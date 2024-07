Inter, colpo improvviso a zero: ha vinto gli Europei con l’Italia nel 2021!

Nuovo possibile arrivo gratis in casa Inter: Marotta sta tastando il terreno per il campione in uscita dal suo club

Il lupo perde il pelo – anzi, a dire il vero sembra che lo stesso sia sempre più lucido ed invidiato – ma non il vizio. Forte di una fama, meritatamente costruita negli ultimi anni, di Re assoluto dei colpi a parametro zero, Beppe Marotta potrebbe mettere a segno un nuovo colpaccio.

Dopo gli arrivi, nelle recenti stagioni, di campioni come Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana – poi rivenduto per oltre 50 milioni con una plusvalenza da favola – e Marcus Thuram, l’annata 2024/25 si è aperta con altri due profili che si sono aggiunti alla truppa dei calciatori free agent che hanno sposato l’Inter come progetto vincente.

Parliamo ovviamente di Piotr Zielinski, già bloccato nello scorso gennaio, e di Mehdi Taremi, il bomber iraniano che non più tardi di 10 mesi fa sembrava aver concluso positivamente il suo trasferimento al Milan. L’abile dirigente nerazzurro ha ancora una volta bruciato tutti sul tempo, inaugurando la finestra estiva di scambi con due colpi di tutto rispetto.

Non pago di aver ancora una volta sfruttato al meglio ‘le occasioni che il mercato propone’ – per citare una sua storica frase che sa tanto di condanna per i rivali – Marotta potrebbe fare il tris. Nella mattinata del 1 luglio si è infatti ufficialmente svincolato dal suo club un calciatore che, all’epoca della gestione Conte, era stato messo nel mirino dalla dirigenza nerazzurra.

Inter, ritorno di fiamma per Castrovilli: Marotta può provarci. Anche se…

Salito alla ribalta delle cronache sia per le prime prodezze in maglia viola datate agosto-settembre 2019, sia per il clamoroso avvio di stagione nel 2020, Gaetano Castrovilli ha visto ad un certo punto lievitare la sua quotazione di mercato fino a 30 milioni: un tetto raggiunto grazie alla combinazione di talento ed età ancora giovane del talentuoso calciatore.

Il nativo di Canosa di Puglia si è mantenuto su ottimi livelli anche nella prima annata successiva alla pandemia da Covid-19, rientrando nella lista dei convocati di Roberto Mancini per Euro 2020, disputando anche uno scampolo di partita nella vittoriosa gara per 1-0 contro il Galles.

Nella stagione seguente, ecco la svolta (in negativo) della sua carriera: Castrovilli s’infortuna gravemente nel corso della gara casalinga contro il Venezia del 16 aprile 2022: lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Da lì in avanti l’avventura con la Fiorentina, con la quale si era legato fino al 30 giugno del 2024, subisce una netta inversione di tendenza.

Il giocatore non riesce mai a rientrare in forma a causa di successive complicazioni fisiche, e anche per il logico impiego a singhiozzo che il tecnico Vincenzo Italiano gli riserva. L’amara conclusione personale per l’atleta – lo svincolo a ‘zero’ dal club toscano avvenuto giusto qualche ora fa – potrebbe però trasformarsi da subito in una nuova opportunità.

Dopo esser stato oggetto di un’asta milionaria tra Inter e Milan circa 5 anni fa, oggi Castrovilli potrebbe trasferirsi all’Inter a parametro zero. Un ritorno di fiamma, quello per il fantasista pugliese, che potrebbe pagare dividendi altissimi nell’economia di una stagione che sarà lunga ed impegnativa, anche se va detto che a centrocampo la squadra di Inzaghi è pressoché completa.