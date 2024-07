Operazione ai dettagli e firma in arrivo: pronte le visite mediche

Il calciatore si legherà all’Inter con un contratto di cinque anni da circa 3 milioni di euro lordi. Fumata bianca a breve

Non ci saranno oggi le visite mediche di Josep Martinez, ma l’operazione col Genoa non è in discussione. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i test medici del portiere spagnolo sono slittati (forse a domani o a giovedì) perché l’Inter e il club ligure stanno sistemando le ultime pratiche. In particolare, stando a ‘Sky Sport’, la questione legata al contributo di solidarietà.

Ausilio ha dribblato l’argomento ieri a Rimini alla cerimonia d’apertura del calciomercato estivo: “Martinez non è ancora un nostro giocatore dell’Inter, c’è in corso una negoziazione. Stiamo parlando col Genoa – le parole del Ds nerazzurro – Visite mediche? Ci sono ancora cose di cui stiamo discutendo, non mi piace dare delle date delle previsioni, quando e se mai si chiuderà, si definirà. Ma stiamo ancora discutendo su qualcosa”.

Nelle prossime ore il tutto potrebbe risolversi e, di conseguenza, arrivare la fatidica fumata bianca. Per Martinez, l’Inter spenderà circa 15 milioni di euro bonus inclusi. Al portiere verrà fatto firmare un contratto quinquennale da circa 1,5 milioni netti a stagione.

“L’Inter si assicura un grande giocatore per il futuro, un portiere con il potenziale per diventare il titolare della Nazionale spagnola”, ha detto a ‘Gianlucadimarzio.com’ Jose Yepes, preparatore dei portieri del Las Palmas, che ha allenato l’ispanico prossimo a diventare il nuovo estremo difensore della squadra di Inzaghi. Martinez inizierà come vice di Sommer, del quale ne raccoglierà l’eredità a partire della stagione 2025/2026. O già durante la prossima…