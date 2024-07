Tifosi dell’Inter scioccati, un Big tradisce i nerazzurri e va alla Juve!

Si fa sempre più strada l’ipotesi di un clamoroso scambio alla pari che coinvolge un grande ex dei nerazzurri: la Juve fa sul serio

Reduci da un’estate in cui si è vociferato per tanto tempo di un possibile passaggio di Romelu Lukaku alla storica rivale bianconera, i tifosi dell’Inter si preparano ad un’altra delusione derivante dallo scoppiettante mercato iniziato ufficialmente il 1 luglio.

Se alla fine il ‘tradimento’ di Big Rom – eroe dello scudetto 2021 agli ordini di Antonio Conte – non si è consumato nella sua peggior versione, certo parecchi sostenitori nerazzurri hanno masticato amaro nel vedere che il loro beniamino abbia di fatto rifiutato di restare all’Inter dopo il primo ‘tradimento’ consumatosi nell’estate successiva al Tricolore vinto.

Curiosamente, nella stagione che ha visto il temporaneo ritorno del belga a Milano, un altro pilastro del 19esimo scudetto ha iniziato a manifestare dei sospetti mal di pancia. Non generati all’improvviso, ma piuttosto stimolati dalle lusinghe di uno dei club più facoltosi d’Europa.

Sono note a tutti le vicende che alla fine portarono Milan Skriniar, tra l’altro fresco di fascia da capitano affidatagli da Inzaghi, a lasciare Appiano Gentile a parametro zero. Una trattativa conclusasi ufficialmente giusto un anno fa, ma con PSG ed entourage dello slovacco che avevano già firmato – in accordo con le regole – un precontratto il 1 febbraio del 2023.

Giusto durante tutto il mese precedente, tra le altre cose, Nasser Al-Khelaifi aveva fatto di tutto per avere il difensore da subito, proponendo un indennizzo di circa 10 milioni a Marotta. Offerta rifiutata. Skriniar è rimasto fino a fine stagione: una seconda parte di campionato e di Champions trascorsa poi di fatto ai margini, un po’ per scelta tecnica, un po’ per il sopraggiungere di fastidiosi infortuni.

Skriniar li fa arrabbiare ancora: la Juve gongola

Come spesso accade a tutti quei calciatori che, magari abbagliati da un programma sportivo ambizioso ma anche da moltissimi soldi in ballo, decidono di lasciare una realtà in cui sono idolatrati per passare ad una big d’Europa dove non sono (ancora) intoccabili, l’esperienza di Skriniar a Parigi si è rivelata fin qui deludente. Al punto tale che il confermato tecnico dei transalpini Luis Enrique ha preso la sua decisione sull’ex Sampdoria.

L’allenatore asturiano ha fatto sapere al Ds Luis Campos di poter fare a meno del roccioso difensore nel nuovo progetto tecnico per la prossima stagione. Ergo: Skriniar è finito sul mercato, nonostante le sue recenti dichiarazioni d’amore per la capitale francese.

Contestualmente la dirigenza francese avrebbe messo gli occhi su un prospetto di sicuro talento. Uno che si è anche fatto le ossa per sei mesi in prestito in una difficile piazza come quella di Roma. Stiamo parlando di Dean Huijsen, il 19enne olandese naturalizzato spagnolo di proprietà della Juve.

Cristiano Giuntoli, che ha già riabbracciato alla Continassa il giovane, valuta il suo prodotto del vivaio circa 30 milioni di euro. Casualmente la stessa cifra che il PSG chiederebbe per la partenza di Skriniar.

Il clamoroso scambio alla pari tra la Juve e il PSG potrebbe presto consumarsi per la disperazione di tutti quei tifosi interisti che, tutto sommato, magari avevano iniziato a perdonare lo slovacco per il ‘tradimento’ di 18 mesi fa. E che ora saranno certamente pronti a fischiarlo al prossimo Inter-Juve di campionato.