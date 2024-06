Un’altra beffa all’Inter: Skriniar in prestito alla rivale

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del centrale slovacco, chiamato a lasciare il Psg in estate

Si sono incrociate un anno fa esatto le strade di Milan Skriniar e quella del Psg, club che ha accolto il classe ’95 alla propria corte a titolo prettamente gratuito e quindi una volta che l’accordo in essere tra il centrale slovacco e l’Inter è giunto alla scadenza.

Nella stagione conclusasi da poco, l’attuale numero 37 dei parigini non è riuscito a offrire un degno contributo alla causa, tanto da aver fatto tanta panchina nei mesi scorsi per volere di Luis Enrique, tecnico che ha preferito puntare sul 20enne Lucas Beraldo (atterrato in Francia a gennaio). Intanto, a distanza di una sola annata calcistica, la formazione transalpina ha già fatto sapere all’ex centrale nerazzurro di non essere disposta a puntare su di lui per la prossima stagione. A riferirlo è ‘L’Equipe’. Di conseguenza, ora starà all’entourage di Skriniar trovare una nuova sistemazione al proprio assistito, calciatore il cui futuro potrebbe essere anche a Milano, questa volta in sponda rossonera però.

Skriniar proposto al Milan, possono provarci gli agenti: il Psg può aprire alla soluzione del prestito

Milan Skriniar è chiamato a lasciare Parigi in estate. E’ questa, infatti, la volontà nutrita dal Psg, club che di conseguenza dovrà pensare anch’esso a una nuova destinazione per il proprio numero 37.

A prendere in mano la situazione saranno dunque gli agenti dell’ex Inter, che potrebbero anche finire per proporre il proprio assistito in Serie A, magari al Milan. Volendo, il sodalizio transalpino potrebbe in quel caso anche aprire alla via del prestito con tanto di contributo lato ingaggio. Difficile, ma non impossibile, visto e considerato che i parigini vogliono soltanto sbarazzarsi del classe ’95, atterrato in Francia un anno fa esatto a costo zero.