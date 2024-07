Ansia Bisseck, cresce la preoccupazione in casa Inter

Novità non esattamente tranquillizzanti attorno al futuro del giocatore tedesco: il club nerazzurro si prepara al peggio

Qualcuno dice che c’era da aspettarselo, considerando il valore del ragazzo. Altri iniziano a ‘puntare il dito’ nei confronti del tecnico Inzaghi, reo di avergli concesso troppo poco spazio, stimolando una qual certa volontà, da parte del calciatore, di cambiare aria.

Sta di fatto che, proprio in concomitanza con lo start ufficiale della finestra di mercato, l’Inter fa i conti con un problema non da poco. Forse inaspettato, ma soprattutto difficile da risolvere. Sebbene, e poi vedremo perché, anche lo scenario peggiore potrebbe comunque nascondere un rovescio della medaglia positivo per Marotta e soci.

Stiamo parlando di Yann Aurel Bisseck, una delle sorprese più gradite della scorsa stagione, quella conclusasi con la trionfale vittoria del campionato da parte del club meneghino. Entrato ad Appiano Gentile in punta di piedi, chiamato a farsi trovare pronto qualora uno degli intoccabili del reparto arretrato non fosse stato disponibile per infortunio o per squalifica, il classe 2000 – arrivato la scorsa estate dall’Aarhus per 7 milioni di euro, è andato oltre le aspettative di inizio anno.

Sebbene impiegato poco, in particolar modo nel girone d’andata, Bisseck ha poi trovato la sua dimensione nelle infinite pieghe dell’annata calcistica. Fatta di tanti impegni ravvicinati, di turnover, di scelte tecniche e quant’altro.

Il difensore di chiare origini camerunesi ha conquistato la fiducia di Simone Inzaghi, che non ha esitato ad affidargli una maglia talvolta anche in gare di una certa importanza. Forse tardivamente, sostiene qualcuno. Ma abbastanza in tempo per suscitare l’interesse di alcuni club che ora stanno bussando alle porte della società nerazzurra.

Bisseck, la big tedesca fa sul serio: i dettagli

Dopo esser stato messo nel mirino dalla Roma – che dopo la firma che ha legato De Rossi al club capitolino fino al 2027 ha avviato la politica dei giovani di talento – l’ex Colonia è entrato nelle grazie di una delle società più blasonate di Germania. Una che, per far capire il livello delle pretendenti attorno al calciatore, ha disputato l’ultima finale di Champions contro il Real Madrid.

Stiamo parlando ovviamente del Borussia Dortmund, il club della Ruhr che quando si tratta di mettere in campo, valorizzandoli, i giovani prospetti, non si fa certo pregare. La società di Viale della Liberazione potrebbe dover fare i conti con la supposta volontà del ragazzo di tornare in patria. Dove sarebbe titolare in una squadra dalle prestigiose ambizioni.

Come anticipato, qualora Bisseck spingesse per un addio anticipato all’Inter, la dirigenza potrebbe consolarsi con il tesoretto derivante dalla sua cessione: il Dortmund potrebbe mettere sul piatto anche 20 milioni per il calciatore, consentendo così a Marotta di dare respiro alle casse societarie.