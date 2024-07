Dazn calcio, abbonamento a prezzo ridicolo: ma c’è un problema

La nota piattaforma di streaming sportivo offrirà un nuovo pacchetto in abbonamento per tutti gli utenti registrati ma non è tutto oro quel che è luccica: esperienza limitata alle sole tre partite giornaliere

Sono trascorsi tanti anni dall’insediamento di DAZN come una delle principali piattaforme audio-visive in streaming su cui fosse possibile seguire la propria squadra del cuore e tanti altri club del calcio europeo, in alternativa alle altre piattaforme ben più note sul mercato.

In pochissimo tempo l’offerta proposta dal colosso spagnolo è stata ampliata a tal punto da coinvolgere sempre più campionati, non soltanto i ‘big five’, oltre a numerosi altri sport; andando tuttavia incontro ad un netto aumento dei costi proporzionato a tale improvvisa crescita dell’offerta. Per certi versi una strategia legittima e comprensibile, nonostante nel tempo si siano verificati casi di disservizio lamentati da molti utenti e i tentativi di streaming pirata sul web. Oggi DAZN resta lì, al vertice delle concorrenti nella categoria dei servizi d’intrattenimento sportivo ed ambisce a dare un nuovo volto alla propria offerta con soluzioni potenzialmente alla portata di tutti.

DAZN lancia il Goal Pass, ma limita l’offerta agli utenti appassionati di Serie A

Nello specifico, il broadcaster ha deciso di introdurre un pacchetto in abbonamento relativo al solo calcio a costi contenuti, chiamato ‘Goal Pass’. Una manna dal cielo per tanti tifosi che spesso in passato si sono ritrovati costretti a coprire spese di un servizio non sfruttato per intero. A maggior ragione se si prendono in considerazione gli aumenti relativi ai già presenti pacchetti Standard e Plus, ritoccati ancora una volta dopo il rialzo degli ultimi anni.

Eppure il Goal Pass, al costo di 14 euro mensili, potrebbe non soddisfare a pieno il desiderio d’intrattenimento di un tifoso che segue con costanza tutte le partite del campionato italiano. L’offerta prevede infatti una copertura pressoché totale del campionato de La Liga ed in parte quelle del campionato portoghese, ma non può dirsi lo stesso della Serie A. Sarà possibile seguire soltanto tre delle dieci partite previste in giornata alle stesse condizioni di Sky Sport (e dunque Now, ndr); mentre per le restanti saranno messi a disposizione gli highlights una volta terminate.