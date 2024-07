Il Napoli accelera e chiude: incontro a Milano, Inter sconfitta

Vertice con l’agente per il contratto e rilancio col presidente per chiudere l’accordo. Per sua scelta, l’Inter è ormai tagliata fuori

Il nuovo Napoli di Conte rappresenta un avversario importante, per l’Inter e non solo, in questo calciomercato estivo. Il tecnico azzurro vuole ripartire dalla difesa, che necessita di rinforzi importanti considerati i grossi limiti, tecnici e di profondità, manifestatisi nella scorsa stagione. Per la linea a tre di stampo contiano, occorreranno almeno altrettanti nuovi innesti.

In questo senso il Ds Manna è già al lavoro da diverse settimane. Il primo affare è stato Rafa Marin, in arrivo dal Real Madrid, il secondo a meno di sorprese sarà un calciatore di Serie A. Uno di quelli che, proprio l’Inter, aveva messo in cima alla lista dei desideri. Parliamo di Alessandro Buongiorno, centrale e capitano del Torino che nelle ultime ore si è avvicinato sempre più ai partenopei.

Come riportato da ‘Sky Sport’, ieri sera a Milano lo stesso Manna ha incontrato l’agente del difensore, ovvero Beppe Riso, per arrivare alla fumata bianca in merito al contratto. L’intesa è prossima e potrebbe includere anche una clausola risolutiva: fatto questo step, il club di Aurelio De Laurentiis tornerà alla carica con Cairo per il cartellino.

Il Napoli si è già spinto a circa 35 milioni di euro bonus inclusi, la sensazione è che a 40 tutto compreso possa arrivare il sì del numero uno del Torino, che a parole – ma solo a parole, come sempre – ha sempre dichiarato l’incedibilità del proprio capitano. Ma a certe cifre, nel calcio di oggi soprattutto, è pressoché impossibile dire no. E poi il classe ’99 vuole fare il salto in una big.

Buongiorno voleva l’Inter, ma andrà al Napoli. Bijol ‘occasione’ di mercato

Buongiorno avrebbe preferito trasferirsi a Milano, per la precisione all’Inter. Inzaghi desidera un nuovo centrale vista l’età e gli acciacchi fisici di Acerbi (operatosi per guarire dalla pubalgia) e de Vrij e proprio il capitano del Torino era in cima alla lista anche dei dirigenti, tuttavia le elevate richieste di Cairo hanno raffreddato l’interesse.

Per il ruolo di centrale rimane attuale il profilo di Bijol, ‘occasione’ anche di calciomercato dato che il suo contratto con l’Udinese scade fra un anno. L’Inter potrebbe rimandare il suo arrivo proprio a giugno 2025, prendendolo a zero, oppure anticipare il suo approdo a Milano già in questa sessione estiva per non fare uno ‘sgarbo’ a quella che è una società amica.