Alex Perez all’Inter, ci siamo: i dettagli | INTERLIVE

L’operazione tra Inter e Betis per Alex Perez, promettente difensore spagnolo, è giunta a un passo dal traguardo

L’Inter sta ultimando le ultime pratiche per chiudere l’operazione Alex Perez, il giovanissimo difensore spagnolo di origini mozambiche. Come appreso da Interlive.it, è stata definita in sostanza la formula: un prestito con diritto e non obbligo di acquisto esercitabile al termine della prossima stagione.

Difensore classe 2006 di gran talento, ha compiuto 18 anni lo scorso 10 maggio, Perez prolungherà prima il suo contratto col Betis – attualmente in scadenza nel 2025 – per poi trasferirsi in nerazzurro. Il suo agente Albert Botines, lo stesso dell’ex Onana, è stato di recente in sede per completare l’accordo col club di Oaktree. Perez potrebbe essere valutato per la prima squadra da Inzaghi nel ritiro di metà luglio.