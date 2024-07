Tutto fatto per l’addio all’Inter: accettata l’offerta da 40 milioni

Il calciatore in cima alla lista di Simone Inzaghi firmerà con la grande rivale: 35 milioni di parte fissa più bonus e contratto quinquennale

Manca solo l’ufficialità, ma ormai l’operazione è stata più che definita: l’anno prossimo non vestirà la maglia dell’Inter, nonostante per Inzaghi fosse una priorità. Nelle scorse ore i due club hanno raggiunto un accordo che comprenderà anche dei bonus.

Il tecnico nerazzurro lo aveva messo in cima alle preferenze per rinforzare la difesa, che almeno al centro traballa un po’ visti età e acciacchi fisici di Acerbi e de Vrij. Pure per Marotta e Ausilio era una priorità, anche se la dirigenza interista aveva da settimane mollato la presa a causa delle evelate richieste della società proprietaria del cartellino.

Adesso è certo, nella stagione ventura Alessandro Buongiorno non indosserà la maglia nerazzurra. Come riportato da ‘Sky Sport’, il classe ’99 si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Su pressing di Antonio Conte, il club di De Laurentiis ha lanciato una nuova offensiva per il cartellino del capitano del Torino, raggiungendo un’intesa totale con Urbano Cairo.

Buongiorno costerà in tutto la bellezza di 40 milioni di euro: 35 milioni circa di parte fissa, più altri 5 di bonus. Il centrale piomentese si legherà al Napoli con un contratto quinquennale e sarà uno dei pilastri della difesa azzurra. Per Conte era fondamentale il suo arrivo.

Calciomercato Inter, Buongiorno firma col Napoli: Bijol per Inzaghi

Buongiorno avrebbe preferito traslocare all’Inter, ma una volta appurato l’uscita di scena del club di Oaktree, il venticinquenne ha dato il suo totale gradimento alla destinazione Napoli. Decisive anche le chiacchierate con Antonio Conte, il quale gli ha garantito la sua centralità nel neo progetto sportivo dei partenopei.

L’Inter potrebbe rimandare all’anno prossimo l’acquisto di un nuovo centrale, in sostanza dell’erede di Francesco Acerbi. Stuzzica molto Bijol, il cui contratto con l’Udinese termina proprio a giugno 2025. Ma coi Pozzo i rapporti sono eccellenti, motivo per cui – onde evitare di fare uno ‘sgarbo’ strappandogli il calciatore a zero – l’arrivo del coetano di Buongiorno potrebbe essere anticipato in questa sessione estiva di calciomercato.

Chiaramente per una cifra non troppo alto, diciamo pure inferiore ai 10 milioni di euro. Nell’operazione potrebbe finire una contropartita. Intanto per la difesa, anche se è un affare più in prospettiva, è in arrivo lo spagnolo Alex Perez. Inzaghi lo valuterà in ritiro.