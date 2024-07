Buchanan ko, l’Inter ha trovato la soluzione: sostituto già ad Appiano

Il lungo stop di Tajon Buchanan sta costringendo l’Inter a rivedere i suoi piani sul calciomercato: il sostituto è già ad Appiano

Il calciomercato cambia all’improvviso, un po’ perché le esigenze sono in continuo mutamento, un po’ perché a volte gli eventi disegnano piani inesplorati fino a quel momento. Con il rinnovo di Denzel Dumfries sempre più vicino, l’Inter si sentiva a posto sugli esterni, potendo contare su ben cinque interpreti a disposizione sulle corsie laterali.

Pur monitorando occasioni che sarebbero potute arrivare a mercato in corso, Piero Ausilio ha detto chiaramente che l’intenzione della società è avere due calciatori per ruolo, per cui la coperta era già ben lunga. La frattura alla tibia di Buchanan, però, ha cambiato i piani e ora un intervento in più sul calciomercato potrebbe essere proprio lì.

Il calciatore tornerà a disposizione da novembre in poi, per cui l’urgenza non è così profonda, ma se si riuscirà a trovare il profilo adatto, senza fretta, l’Inter ci farà un pensierino. Marcos Alonso, però, non sembra la priorità e neanche Kurzawa, mentre altri nomi che piacciono decisamente di più non sembrano accessibili per i margini di spesa imposti da Oaktree. Per questo, i nerazzurri potrebbero fare un ragionamento diverso, valutando ciò che c’è già ad Appiano Gentile.

L’Inter valuta la soluzione interna per il sostituto di Buchanan

Inzaghi ha sempre chiesto e testato la duttilità dei suoi calciatori e un chiaro esempio è Carlos Augusto. L’ex Monza può essere impiegato come braccetto sinistro o laterale a tutta fascia, sempre sulla corsia mancina. In assenza di Buchanan, potrebbe tornare al suo ruolo naturale e prendere il posto di Federico Dimarco all’occorrenza.

Considerando la duttilità di Francesco Acerbi e Yann Bisseck, il loro minutaggio potrebbe aumentare, esattamente come quello di Stefan de Vrij e garantire, quindi, la giusta copertura anche tra i tre dietro, considerando che anche Matteo Darmian potrebbe scalare a sinistra, non proprio l’ideale visto come ha giocato con l’Italia, o nel terzetto più arretrato, liberando stabilmente la fascia destra per Dumfries.

Insomma, Inzaghi può far fronte all’assenza di Buchanan con le soluzioni in casa e magari promuove qualche giovane dell’Under 20 nel gruppo della prima squadra. In attesa di novembre e volendo rinforzare principalmente altre zone di campo, potrebbe essere un buon compromesso, pur non tralasciando eventuali altre occasioni in entrata.