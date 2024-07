Buchanan spiazza tutti dopo l’operazione: “Inter, sarà folle”

L’Inter dovrà fare almeno di Tajon Buchanan per diverso tempo. Il calciatore si è operato e ha spiazzato tutti con le sue prime dichiarazioni pubbliche

Le difficoltà sul calciomercato non mancano in casa Inter, alla ricerca di profili low cost, ma comunque dal rendimento importante, che possano rientrare nelle esigenze di bilancio di Oaktree. Per questa ragione, l’infortunio di Tajon Buchanan – che starà ai box per almeno quattro mesi – non è di sicuro una buona notizia per il club, anzi è una vera e propria tegola per la dirigenza, che dovrà vedere come sostituirlo.

Il laterale canadese ha mostrato ottime cose nel finale della scorsa stagione, grandi qualità in dribbling e sulla fascia, difficili da sostituire almeno fino a novembre. La società, quindi, potrebbe piombare su un nuovo esterno o su un altro braccetto di sinistra, in modo da liberare Carlos Augusto in luogo di Dimarco.

Sono dinamiche che verranno stabilite anche rispetto alle occasioni che si presenteranno al cospetto di Marotta e Ausilio sul calciomercato, ma intanto c’è da dare il massimo sostegno a Buchanan dopo la frattura della tibia. I tifosi, in realtà, si sono già fatti sentire in massa nelle ultime ore e il laterale ha risposto con un messaggio che è servito anche a darsi la carica, attraverso il suo profilo Instagram.

Buchanan rompe il silenzio dopo l’operazione: “Il ritorno sarà folle”

Psicologicamente non è mai facile per un calciatore subire infortuni di questo tipo, ma l’ex Bruges sembra aver reagito subito nel migliore dei modi, nonostante possa essere uno stop decisivo per la sua carriera.

A distanza di qualche giorno dall’intervento, ha pubblicato un post su Instagram con una foto in bianco e nero, ma in cui ha cercato di risollevare il morale un po’ di tutti, a partire dal suo: “Ho perso le parole. Voglio solo ringraziarvi per tutto l’amore e il sostegno. L’operazione è andata a buon fine e la strada per il recupero inizia ora”.

👏#Buchanan torna dai compagni del Canada dopo l’intervento alla tibia ricevendo un lungo applauso. ✍️Il laterale dell’#Inter ne avrà per 4/5 mesi: “Grazie per l’amore ed il sostegno – ha scritto su Instagram – Ora inizia la strada verso la guarigione”. pic.twitter.com/BICsAI7k60 — Interlive (@interliveit) July 5, 2024

E poi ha concluso: “Il ritorno sarà folle. Fidatevi di me”. E noi non possiamo che credergli, anche perché il suo contributo sarà fondamentale per l’Inter nella seconda parte di stagione, nei momenti decisivi in cui, anche a partita in corso, uno con il suo passo può fare la differenza. E soprattutto, quando si decidono i trofei.