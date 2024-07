Riso ha fatto di tutto per Buongiorno all’Inter | INTERLIVE

Buongiorno preferiva trasferirsi all’Inter e Riso ha provato ad accontentarlo fino all’ultimo. Ma i nerazzurri sono stati anche un’ottima ‘arma’

È stato un ‘teatrino’ fino a un certo punto. Come appreso da Interlive.it, Beppe Riso ha fatto davvero di tutto per portare Buongiorno all’Inter. Del resto il capitano del Torino aveva messo proprio i nerazzurri in cima alle sue preferenze, considerando il Napoli – dove andrà a meno di ulteriori colpi di scena – una seconda se non terza scelta. Ma questo, immaginiamo, lo sapevano anche Manna e Conte. E De Laurentiis, che verserà nelle tasche di Cairo ben 40 milioni di euro.

L’interesse dell’Inter, che ha bisogno di un nuovo centrale visti età e acciacchi vari di Acerbi e de Vrij (che può partire, occhio all’Arabia…), per Buongiorno è datato ma concreto soltanto fino a un paio di mesi fa. Il motivo è semplice: le richieste del Torino erano giudicate eccessive.

Perciò l’operazione ora sarebbe stata poco fattibile, al di là di una cessione visto che poi Marotta e Ausilio sarebbero comunque dovuti andare a trattare con Cairo partendo da quelle basi e quelle cifre: 35, 40 milioni con bonus. Molto, troppo.

🔥 #Inter – Occhio anche ai nerazzurri su #Buongiorno: “Fatta col #Napoli? Abbiamo fatto qualche battuta e una chiacchierata anche con l’Inter”, dice sorridendo l’agente Beppe #Riso. Il procuratore fa chiarezza anche su #Frattesi: “Incedibile? Certo” 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/kjluSOBd7i — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 4, 2024

Ieri in sostanza Riso ha provato a riaprire in extremis il discorso con l’Inter, ben sapendo come i margini fossero ristrettissimi proprio per ragioni economiche. Ma con tutto il seguito mediatico a corredo, da lui stesso innescato grazie pure alla ‘sponda’ degli amici negli uffici di viale della Liberazione e conclusosi con la cena in bella mostra a Milano, magari sarà riuscito a strappare qualcosina in più dal Napoli.