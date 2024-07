Telenovela inglese per l’Inter: non solo Buongiorno, nome assurdo per la difesa

L’Inter va a caccia di un nuovo difensore e non c’è solo il profilo di Alessandro Buongiorno nel mirino: spunta un nome assurdo per la difesa

Eppur si muove, il calciomercato dell’Inter entra nel vivo per via delle ultime novità in casa nerazzurra. Tajon Buchanan resterà ai box per quattro mesi, con Carlos Augusto che tornerà nel ruolo naturale di esterno sinistro, ma soprattutto le sirene dall’Arabia Saudita sono tornate prepotenti per Stefan de Vrij che potrebbe raggiungere Stefano Pioli all’Al Ittihad.

Le nuove evidenza hanno portato la dirigenza ha effettuare un nuovo sondaggio con Beppe Riso per Alessandro Buongiorno. Tra tattica e qualche sorriso, l’agente ci ha scherzato su, probabilmente anche per strappare un accordo migliore al Napoli, con cui la trattativa pare in stato avanzato. C’è da dire che l’Inter un tentativo potrebbe effettuarlo davvero, soprattutto se intanto de Vrij partisse per davvero.

Intanto, la società sta valutando diversi profilo e tra questi è emerso un nome accostato a più riprese ai nerazzurri già nel recente passato, ma per sostituire Milan Skriniar. Stiamo parlando di Trevoh Chalobah del Chelsea, che i Blues vogliono cedere a titolo definitivo. Ha 25 anni e un valore di mercato di poco più di 10 milioni di euro, ma non è comunque una pista percorribile, ecco perché.

L’Inter e i rumors su Chalobah: perché non è il profilo giusto

Chalobah è un vecchio pallino della dirigenza, è vero, ma in questo caso è stato proposto da alcuni intermediari, senza soluzione di continuità. Si tratta, infatti, di un’occasione a cui sta pensando anche il Milan, che sono concentrati su altre operazioni e non hanno sferrato l’affondo decisivo.

In ogni caso, in questa sessione di calciomercato l’Inter cerca un profilo diverso, un braccetto sinistro. Quindi, anche se per età e fisicità potrebbe piacere, non è comunque il nome in cima alla lista dei nerazzurri, anzi. E poi inserire nel cuore della difesa, al posto di de Vrij, un calciatore che dovrebbe abituarsi alla difesa a tre e all’Italia è fin troppo rischioso in questa fase.

Per questa ragione, i riflettori saranno puntati al massimo su altri profili, anche se Buongiorno dovesse sfumare e raggiungere Antonio Conte sulla via di Napoli, come è probabile. L’Inter ha le idee chiare, ma deve aspettare le evoluzioni del calciomercato e il nome ideale su cui investire nelle prossime settimane.