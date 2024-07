Tutto fatto con l’Inter: accordo da 3 milioni a stagione

La dirigenza nerazzurra sorride: dopo il prolungato periodo di incertezza, arriva un nuovo accordo da 3 milioni a stagione

L’insicurezza sperimentata finora è dipesa dalla proprietà. Quella vecchia. Steven Zhang si è impegnato tanto per l’Inter, ci ha messo passione, ma da quando se n’è andato sembra che a viale della Liberazione sia evaso anche quello strano senso di irresolutezza e precarietà che contaminava da tempo gli animi.

Col nuovo corso targato Oaktree nulla è ancora limpido: gli americani potrebbe decidere di vendere anche domani o, peggio, di dissanguare il club per il proprio profitto. Eppure, le cose non sembrano essere partite così male.

L’impressione è che i californiani siano abbastanza arrembanti. E gli affari, finora, stanno andando nel modo migliore. Un esempio? C’è già un nuovo accordo da 3 milioni che nessuno dava più così sicuro. E non mancano che gli ultimi dettagli per chiudere l’intera pratica relativa agli accordi accessori.

Non è ovviamente tutto merito di Oaktree. Il più lo hanno fatto i dirigenti. E una mano l’ha data anche Zhang. Grazie a Suning, il bilancio 2024 dell’Inter si avvia verso il primo utile operativo dal 2018. A goderne sarà però Oaktree, il fondo ora proprietario della società. La previsione è quella di chiudere dimezzando le perdite rispetto alla passata stagione.

Rispetto al rosso di 85 milioni del 2022/23 si dovrebbe passare a un -40. E il risultato appare ancora più incoraggiante se confrontato con il -140 del 2021/22. Cresceranno anche le stime del fatturato: si parla di una quindicina di milioni in più rispetto ai 425 milioni dichiarati il 30 giungo 2023. E ciò nonostante il fatto che quest’anno l’Inter abbia guadagnato molto meno in termini di diritti tv e premi EUFA (dato che è uscita agli ottavi di Champions, mentre un anno prima era arrivata in finale).

Un nuovo accordo da 3 milioni per l’Inter

Il grosso degli incassi arriva dai ricavi commerciali. La dirigenza ha già annunciato di aver messo in cassa almeno 77 milioni per gli accordi di sponsorizzazione già chiusi. E sono 24 in più rispetto ai soldi incassati fino al giugno 2023. Dalla vendita dei biglietti dello stadio sono poi arrivati altri 70 milioni circa.

Quest’anno, però, arriveranno i ricavi maggiorati dalla nuova Champions, i tanti soldi previsti per la partecipazione al Mondiale per Club e poi tutti i fondi promessi da Betsson per la nuova sponsorizzazione di maglia. Betsson, come sappiamo, ha già anticipato qualcosa (14 milioni).

Dopo l’accordo con Betsson Sport, l’Inter non ha ancora del tutto chiuso i lavori per la conferma dei vari partner e degli sponsor. Calcio e Finanza diceva già qualche giorno che i nerazzurri avevano raggiunto un accordo con Bper. Un accordo da 3 milioni di euro a stagione. Ora la notizia è ufficiale.

Un tributo ai Moratti

Bper era già da tempo official banking partner della squadra, e ora prende il posto di Suning all’interno del centro sportivo di Appiano Gentile. Proprio in base a questo nuovo accordo, all’Inter arriveranno 3 milioni. Pochi ma importanti, anche perché ancora non si è capito se negli ultimi anni Suning abbia mai versato qualcosa all’Inter per sponsorizzare i campi d’allenamento.

Non è finita qui. Perché l’Inter può ancora occupare un altro sponsor di manica. Il maggior indiziato per prendersi quello spazio dovrebbe essere Qatar Airways, che ha già un mezzo accordo con l’Inter per comparire sulle maglie da allenamento. Calcio e Finanza invece crede sarà ancora il nome della banca a caratterizzare l’official training kit Sleeve Partner e a finire sulla manica dei training kit e dei kit pre-match.

Inter e @BPER_Banca insieme sul campo 🖤💙

Da oggi il centro allenamenti dei Nerazzurri si chiamerà BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti ⚽#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 5, 2024

Il nuovo main sponsor già lo conosciamo: è Betsson. Sul retro delle casacche, invece non cambia niente: ci sarà ancora U-Power. L’accordo con Bper avrà anche effetti formali di un certo rilievo. Sostituendo il brand Suning nel nome da associare alla Pinetina, la struttura è stata già rinominata Bper-in memory of Angelo Moratti, in onore al patron della Grande Inter degli anni ’60 e padre di Massimo, il presidente del Triplete.