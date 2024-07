Oaktree festeggia, l’Inter incassa 101 milioni: Juve e Milan ‘sconfitte’

L’Inter passa all’incasso e può annoverare ben 101 milioni di euro a bilancio: Juve e Milan sono alle spalle dei nerazzurri, ecco perché

La seconda stella è ormai un traguardo assodato da settimane per l’Inter, che si è riunita in un’enorme festa con tutto il suo popolo per festeggiare un successo storico e indimenticabile per ogni tifoso nerazzurro. Il trionfo in campionato, poi, ha avuto anche delle conseguenze sui bilanci del club, il che non guasta (per nulla) soprattutto in un momento del genere.

Con l’insediamento di Oaktree in luogo di Suning e Steven Zhang, il diktat non è cambiato e indica di pensare essenzialmente a pareggiare entrate e uscite sul calciomercato, o quantomeno di far quadrare i conti. In uno scenario del genere, ogni manciata di milioni che arriva a referto è un’opportunità importante per rispettare i bilanci e magari anche per avere un po’ più di libertà in fase di acquisto.

Per questo, la notizia che stiamo per darvi avrà fatto sorridere non poco Giuseppe Marotta, nuovo presidente nerazzurro: nella scorsa stagione l’Inter ha aumentato notevolmente i ricavi dai diritti tv, raggiungendo una cifra veramente sorprendente nel triennio 2021-24. Le altre dirette concorrenti in Serie A possono solo restare a guardare, alle spalle della Beneamata.

Diritti tv, incasso mostruoso per l’Inter: 101 milioni solo nell’ultima stagione

Rispetto alle big di Premier League, che hanno accordi ben diversi a monte, è tutta un’altra storia, ma l’Inter in Serie A ha fatto la voce grossa, visto che è riuscita a chiudere la scorsa stagione con ben 101 milioni di euro incassati dai diritti tv. A riportare i dati è stata ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha sottolineato anche quanto sia difficile sfondare quota 100 – l’ultima volta ci era riuscita la Juventus nel triennio 2015-18, ma grazie un sistema che premiava il numeroso tifo bianconero.

Ora le cose sono decisamente cambiate, dato che Madama e il Milan sono alle spalle dei campioni d’Italia con 87 milioni. Ancora più giù troviamo Roma e Napoli, rispettivamente a 71 e 67 milioni. In questa fascia troviamo anche la Lazio. Nonostante l’ottima stagione, il Bologna è alle spalle di Atalanta e Fiorentina, sotto i 60 milioni.

È importante dare anche un altro dato: non solo l’Inter ha fatto registrare il record per le ultime stagioni, ma ha anche aumentato gli incassi di ben 10 milioni circa rispetto alla stagione precedente. Insomma, il trend è in decisa crescita e non può che far felice anche Oaktree.