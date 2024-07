Addio Inter e accordo clamoroso con Cardinale: è UFFICIALE

Skydance si fonderà con Paramount in una transazione per tutte le azioni, valutando Skydance a 4,75 miliardi di dollari; quindi i possessori di azioni Skydance riceveranno 317 milioni di azioni di classe B per un valore di 15 dollari per azione. Skydance Investor, il gruppo che comprende la famiglia Ellison e RedBird Capital Partners, investirà 2,4 miliardi di dollari per acquisire National Amusements e 4,5 miliardi in azioni per mettere in sesto i conti della Paramount.

E i tifosi del Milan mugugnano: Cardinale non tira fuori 700 milioni di euro per prendersi il club ma investe tanti miliardi per questo nuovo affare. E all’Inter, tutta questa storia, cosa importa? Niente, fondamentalmente. Ma è comunque strano vedere in che mani è finito il suo vecchio sponsor.