Chiuso il rinnovo di Inzaghi. E Dumfries “ha accettato le condizioni dell’Inter”

Manca solo l’ufficialità del prolungamento contrattuale di Simone Inzaghi con l’Inter: il tecnico non è stato accontentato sulla durata

È praricamente fatta per il rinnovo di Simone Inzaghi. L’incontro di ieri mattina col suo agente Tullio Tinti, l’ennesimo delle ultime settimane, è stato alla fine quello decisivo perché ha portato alla tanto attesa fumata bianca.

In scadenza nel 2025, il tecnico piacentino ha accettato un prolungamento biennale – cioè fino al 2026. La richiesta iniziale era un triennale… – con annesso aumento di stipendio fino a circa 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Tra questi ce n’è anche uno sostanzioso legato alla vittoria dello Scudetto. Manca adesso solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare nella conferenza di venerdì (ore 17) che darà il via alla nuova stagione della squadra nerazzurra.

Se l’accordo venisse rispettato, per Inzaghi vorrebbe dire cinque anni sulla panchina dell’Inter. L’approdo ad Appiano è avvenuto nella burrascosa estate 2021, dopo il divorzio da Conte e la conquista del diciannovesimo Scudetto. In tre anni il 48enne ha conquistato ben 6 trofei, con l’ultimo – il Tricolore valso la seconda stella – a rappresentare il più importante di tutti.

Insieme ad Antonio Conte, o forse dopo l’allenatore del Napoli dato che non è chiarissima la cifra che il salentino percepirà da De Laurentiis (chi è vicino al club parla di 8 milioni netti, quindi più di Inzaghi) sarà il mister più pagato dell’intera Serie A.

Non solo Inzaghi, anche Dumfries rinnova con l’Inter: i dettagli

Inzaghi rinnova, Dumfries rinnoverà… A breve. Stando alle ultime indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il laterale olandese “ha accettato le condizioni dell’Inter“. Con la definizione del prolungamento atteso subito “dopo l’Europeo” in Germania.

Il classe ’96 e il suo entourage partivano da una richiesta di circa 5 milioni netti a stagione, il doppio degli attuali emolumenti. L’obiettivo del calciatore era andare a giocare altrove, nella fattispecie in Premier League ma fin qui nessun grande club inglese si è mosso in maniera concreta per lui. Ecco pure spiegato il cambio di direzione, in sostanza il sì all’offerta massima dell’Inter: circa 4 milioni di euro l’anno fino a giugno 2028.