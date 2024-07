Concorrenza battuta e Hummels in Serie A: destinazione che sbalordisce

Il campione tedesco, svincolato dopo la scadenza del contratto, potrebbe accasarsi all’ambizioso club di A: destinazione shock

Una carriera fatta di tantissimi trofei, tra cui spicca il Mondiale di Brasile 2014, costellato di soddisfazioni e di premi personali, ma a cui è mancata quella ciliegina chiamata Champions League. Sfiorata in più occasioni – l’ultima in ordine di tempo è stata la recentissima finale persa col suo Borussia Dortmund col Real Madrid in quel di Wembley – la coppa dalle grandi orecchie è l’unica vittoria che manca in un palmarès davvero invidiabile.

Mats Hummels, difensore di livello mondiale, fa parte di quella lunga schiera di calciatori che, messisi in evidenza, vincendo, con la maglia giallonera del club della Ruhr, sono stati poi prelevati dal Bayern Monaco pigliatutto. Nemmeno l’avventura, durata tre anni, nel Dream Team bavarese ha però consentito al calciatore di salire sul tetto d’Europa: un cruccio che ora sarà davvero difficile soddisfare.

Il destino aveva regalato al 35enne teutonico la possibilità di riprovarci con quella stessa squadra abbandonata per giocare coi campioni di tutto del Bayern, ma ancora una volta il Dio del calcio si è messo di traverso.

Considerando che da settimane il suo nome è accostato all’Inter – Hummels è svincolato, avendo terminato il suo matrimonio col Dortmund lo scorso 30 giugno – forse ci sarebbe (stata) un’altra possibilità. Nulla da fare. Un altro club italiano, che disputa sì la Champions, ma che oggettivamente ha poche chances di vincerla, è vicino al suo acquisto.

Hummels in rossoblù: addio Inter

Sconfessando – ci sono sempre delle eccezioni anche alle più ferree regole – la politica dei giovani di talento che tanti risultati ha prodotto, il Ds del Bologna Giovanni Sartori avrebbe rotto gli indugi per l’ex colonna del Dortmund. Accaparrarsi Hummels significherebbe infatti, per il club felsineo, immettere nella rosa un calciatore di grande esperienza. Un fattore necessario se si vuole disputare la Champions in modo degno.

Liberandosi a ‘zero’ dalla società giallonera, Il calciatore era entrato quasi ‘naturalmente’ nelle grazie di Beppe Marotta, re incontrastato dei colpi gratis. I nerazzurri però, per una volta, avrebbero tentennato qualche settimana di troppo, lasciando di fatto via libera al Bologna.

Secondo quanto riportato dal giornalista Claudio Beneforti su ‘Stadio‘, la società emiliana sarebbe davvero ad un passo dal convincere il veterano a sposare una causa tanto affascinante quanto clamorosa. Chissà se anche stavolta Hummels avrà l’occasione di giocarsi l’ultimo atto della prestigiosa competizione continentale…