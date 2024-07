‘Scippo’ al Milan, l’Inter lo prende gratis: “Un colpo imprevedibile”

Clamorosa indiscrezione di calciomercato dalla Germania: l’Inter starebbe valutando il suo ingaggio a costo zero

Il calciomercato dell’Inter si chiuderà con Josep Martinez, oppure con un rinforzo in attacco come Gudmundsson? In quel di Rimini, all’apertura ufficiale di questa sessione estiva, Beppe Marotta ha detto a sorpresa che “la squadra è già competitiva, ma quando parlo di imprevedibilità intendo anche in entrata, non solo in uscita”.

Intervenuto dopo, Piero Ausilio ha un po’ edulcorato le parole del Presidente e Ad nerazzurro: “Penso che abbia detto una cosa che funziona sempre nel mercato, fino all’ultimo non si sa mai se può succedere qualcosa di imprevedibile. Abbiamo due giocatori per ruolo e siamo ampiamente coperti, ci saranno anche giocatori che tornano dai prestiti e non fanno parte del progetto. Certamente con Taremi e Zielinski saremo ancora più competitivi”.

Ma a proposto di colpo imprevedibile, in queste ore dalla Germania rilanciano per l’Inter il nome di Mats Hummels. Il centrale tedesco non ha rinnovato il contratto col Borussia Dortmund, scaduto nella giornata di ieri, e per questo è libero di firmare a zero con un’altra società. Per il club di Oaktree sarebbe il terzo affare gratis di questa finestra estiva, dopo i sopracitati Taremi e Zielinski. 35 anni compiuti lo scorso dicembre, il difensore campione del Mondo nel 2014 è stato accostato pure al Milan, mentre giorni fa si è parlato di lui in ottica Como e Roma.

Inter e Milan, dalla Germania: interesse concreto per Hummels

Per la ‘Bild’ l’interesse di Inter e Milan per Hummels è concreto. Il teutonico sarebbe un rinforzo di grande esperienza per entrambe, anche se va detto che Inzaghi è già ben coperto nel reparto arretrato. Come sostituto di Acerbi, e dello stesso de Vrij servirebbe maggiormente un profilo più giovane dell’ex difensore del Borussia Dortmund, finalista della scorsa Champions.

A Inzaghi non dispiacerebbe Buongiorno, ma il capitano del Torino viaggia spedito in direzione Napoli. Se non altro perché l’Inter considera eccessive le richieste di Cairo, circa 40 milioni di euro, che solamente De Laurentiis sembra propenso ad accontentare dietro il pressing di Antonio Conte, il quale ha messo il classe ’99 in cima alle sue preferenze per il reparto arretrato. Per il ruolo di centrale i dirigentini apprezzano molto il profilo dello sloveno Bijol dell’Udinese, il cui contratto termina fra un anno. Non a caso si parla di un suo possibile arrivo a zero a giugno del 2025.