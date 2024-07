L’Inter ipoteca lo scudetto, Marotta regala a Inzaghi un top della Fiorentina!

Colpo a sorpresa da parte dei Campioni d’Italia: Marotta bussa alla porta del club toscano per il giovane talento

Avendo lavorato con largo anticipo – a Milano sono arrivati, ben prima dello start ufficiale della sessione di scambi estiva, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi – Beppe Marotta avrebbe voluto mettersi seduto in attesa di qualche occasione di mercato da sfruttare. Come suo solito, il dirigente meneghino ha dapprima espletato le cosiddette ‘urgenze’ per poi concentrarsi su altri reparti.

La strategia della dirigenza rischia però di essere pesantemente condizionata dal terribile infortunio occorso a Tajon Buchanan nel ritiro del Canada, impegnato nella Copa America. La frattura della tibia costringerà il nordamericano ad uno stop di almeno 4 mesi. Proprio lì, proprio nel ruolo che potrebbe registrare l’addio di Denzel Dumfries (ma le ultime informazioni lo danno vicino a un accordo per il rinnovo), l’Inter appare improvvisamente scoperta.

Sembra quasi una maledizione, considerando che lo stesso canadese era arrivato a gennaio del 2024 per sostituire Juan Cuadrado, anch’egli finito sotto i ferri. Al di là delle suggestioni di mercato su Dan Ndoye – dopo lo splendido europeo, il giocatore del Bologna vale già più di 25 milioni – Marotta potrebbe seriamente considerare l’idea di acquistare un altro esterno di fascia per completare le corsie esterne.

L’ultima idea, affascinante a dir poco, porta dritto a Firenze, dove un 19enne di belle speranze ha fatto incredibili progressi partita dopo partita nella scorsa stagione. Già nel giro della Nazionale Under 21 e a stretto giro di posta probabilmente anche in quella maggiore, l’italo-nigeriano è uno dei calciatori più seguiti sul mercato.

Inter a tutta su Kayode: assalto al gioiello viola

Scartato dalla Juventus Under 14 nell’ormai lontano 2018, Michael Kayode si è rimesso in gioco ricominciando dalla Serie D, nelle fila del Gozzano. Fisico, veloce, dotato di gran corsa e di un’atleticità fuori dal comune, il nativo di Borgomanero si è subito imposto all’attenzione dei club professionistici. Brava la Fiorentina, sempre puntuale nel suo lavoro di scouting, ad intuire le potenzialità del ragazzo, arruolato direttamente in Primavera. Il resto è storia conosciuta ai più.

Dopo due brillanti stagioni nell’anticamera della Serie A sotto la sapiente guida di Alberto Aquilani, Kayode ha fatto il salto in prima squadra. Dal cui roster non è mai uscito, guadagnandosi un posto da titolare che il tecnico Vincenzo Italiano non ha esitato a dargli.

Protagonista di un’annata eccezionale, il classe 2004 è ormai considerato uno dei gioielli del calcio italiano. L’Inter lo sa bene, ma lo sa anche la Fiorentina, che difficilmente si priverà di una delle più felici intuizioni, a livello di settore giovanile, che gli osservatori viola hanno avuto.