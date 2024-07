Retroscena surreale, un campionissimo di Serie A all’Inter: “Tutto fatto”

Un retroscena di mercato a dir poco clamoroso quello emerso sull’Inter nelle scorse ore. Riguarda un campionissimo di Serie A

E’ ufficiale. Dopo Zielinski, Taremi e Martinez, l’Inter acquisterà (almeno) un altro rinforzo nella sessione estiva di calciomercato. Lo ha confermato Piero Ausilio che si è esposto sulla necessità di rinforzare l’organico a disposizione di Inzaghi con un difensore di piede mancino.

Il dirigente nerazzurro ha anche spiegato che ci sarà tempo per trovare la soluzione giusta. Intanto, è spuntato un nome che intriga e non poco i tifosi interisti ovvero quello di Kim Min Jae, il centrale ex Napoli ora al Bayern Monaco. L’Inter ragiona sulla possibile richiesta in prestito oneroso del difensore coreano, ipotesi non facile da concretizzare, considerando anche la volontà dello stesso Kim – ribadita da Sky Sport DE – di non lasciare il club che l’ha acquistato un anno fa per 58 milioni.

Chissà che la vicenda Kim non possa trasformarsi in un tormentone di mercato o un in affare mancato come avvenuto anni fa per un campionissimo di Serie A che è stato davvero a un passo dal trasferimento all’Inter. A svelare il tutto è stato il suo ex procuratore.

Il calciatore in questione era Edinson Cavani che l’Inter poteva prendere dal Palermo prima del suo passaggio al Napoli, club con il quale ha militato dal 2010 al 2013. A raccontare quanto avvenuto e i motivi del fallimento della trattativa è stato Claudio Anellucci, ex agente dell’attaccante uruguaiano.

Cavani all’Inter: era tutto fatto

In un’intervista a 1 Station Radio, Anellucci ha svelato di aver raggiunto un’intesa di massima con l’allora d.s. dell’Inter, Marco Branca. “Era un accordo da firmare e ratificare – rivela il procuratore – Con Branca decidemmo di rivederci in una settimana per formalizzare. Passa una settimana e non lo sento mentre Cavani continuava a chiamarmi dal ritiro della Nazionale. A un certo punto gli dico che non ci sono novità.”

In attesa di un nuovo contatto con Branca, Anellucci incontra prima Edoardo De Laurentiis poi Maurizio Micheli, capo scouting del Napoli. Con quest’ultimo inizia a parlare della possibilità di portare Cavani in azzurro e l’affare si concretizza. “La mattina che formalizziamo con il Napoli – svela Anellucci – il Corriere titola con l’acquisto di Cavani per i partenopei. Branca mi telefona, sorpresi che non avessimo aspettato l’Inter. Gli rispondo che erano passati venti giorni e avevamo chiuso con il Napoli.”

Il resto è storia. Il 22 luglio 2010, Cavani diventa ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, acquistato per 17 milioni dal Palermo. In azzurro, il centravanti uruguaiano disputerà 138 partite con 104 gol all’attivo. La Coppa Italia del 2012 è l’unico trofeo vinto con il Napoli, prima del trasferimento al PSG nel 2013 per 64 milioni. Successivamente, Cavani indosserà le maglie di Manchester United e Valencia prima di approdare al Boca Juniors, dove gioca tuttora a 37 anni.