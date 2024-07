Un altro colpo a zero: Ausilio pazzo di lui, Juve e Milan al tappeto

Come fu per Marcus Thuram, Piero Ausilio si sta ingegnando per chiudere a zero un nome grosso seguito anche da Milan e Inter

Nei giorni del tradimento di Lukaku, si scriveva che il primo obiettivo di Ausilio fosse Balogun. E, in effetti, l’Inter ha trattato a lungo il ventitreenne statunitense poi acquistato dal Monaco. Col senno relativo del poi, sembra meglio che l’Inter non abbia affondato il colpo, anche perché l’ex Stade Reims (due stagioni fa segnò 21 reti in 37 match) non ha fatto faville nel Principato.

Il Monaco ha investito 40 milioni per il ragazzo e ora vorrebbe già metterlo in vendita anche se, all’orizzonte, non sembrano esserci tanti club interessati. Molto più movimento c’è invece intorno a un altro vecchio obiettivo di Ausilio: si tratta del canadese Jonathan David.

Nelle ultimi cinque stagioni giocate in Francia, nel Lille, il classe 2000 ha sempre fatto bene. Il primo anno, in 37 presenze, segnò 13 volte. Nella stagione i goal furono 38. Poi, l’exploit, nel 2022-23 con 24 reti in Ligue 1 e altri 2 in Coppa di Francia. Nell’ultima stagione, in 33 presenze complessive, è andato in goal 19 volte.

Ausilio prova a ostacolare Milan e Juve: il programma per l’attaccante

Ora piace molto al Milan ed è seguito anche dalla Juve, ma Ausilio continua a seguirlo, pensando al possibile colpo a zero. Si può fare davvero? Il ragazzo ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Ovviamente non è detto che rimanga al Lille o che non rinnovi, ma Ausilio è abituato a trattare situazioni simili. Lo ha fatto con Thuram, muovendosi con pazienza e grande lungimiranza. E ora potrebbe farlo con il canadese.

David è un attaccante versatile e non stupisce che faccia gola a tanti club, italiani e non. Può giocare come seconda punta ma anche come centravanti puro. Ha velocità e grande capacità di trovare il goal. Il fiuto del goal non è il suo primo talento: è un calciatore veloce e tatticamente preparato. Pressa, lega il gioco, gioca di sponda e si fa in quattro per rendersi utile in fase di impostazione.

Il Lille, che lo pagò all’epoca una trentina di milioni, vorrebbe venderlo almeno a 50. La scadenza vicina potrebbe però facilitare la cessione con lo sconto. E questo sperano la Juve e il Milan, mentre Ausilio preferirebbe che il canadese continuasse con il Lille per un’altra stagione, per diventare un potenziale free agent a giugno 2025.

Il club più forte su David

Il pericolo principale per i piani di Ausilio non è rappresentato dall’interesse dei rossoneri o dei bianconeri. Su David c’è infatti da parecchio tempo il Chelsea che potrebbe prenderlo qualora non riuscisse a chiudere con il Napoli per Osimhen. Anzi, secondo la stampa britannica i Blues potrebbero anche fare il colpaccio e portarsi a Londra prima il nigeriano e poi il canadese.

Il Milan gode di ottimi rapporti con il club francese, ma per il Chelsea i contatti con il Lille sono ancora più forti e positivi. Di conseguenza, in virtù delle tante operazioni passate, il Lille potrebbe agevolare i londinesi. Quando potrebbe esserci l’affondo decisivo, nessuno lo sa. Di sicuro qualche contatto più decisivo sarà fatto dopo la fine della Copa America.

L’obiettivo principale, per ora, per il Chelsea è cedere i tanti esuberi, fra cui Romelu Lukaku (sempre più vicino al Napoli di Antonio Conte). Senza cessioni, anche per questioni di FFP, non potranno essere portati avanti grossi acquisti.