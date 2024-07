Arnautovic in una Big italiana, che sorpresa per i tifosi dell’Inter: i dettagli

Il futuro di Marko Arnautovic lontano dall’Inter ma ancora in Serie A: spunta la big per il centravanti nerazzurro

Il mercato è imprevedibile e, si sa, può regalare sorprese inaspettate. Può essere questo il caso di Marko Arnautovic che con ogni probabilità saluterà l’Inter nelle prossime settimane. Ma per il bomber austriaco può prospettarsi un clamoroso approdo nella rivale dei nerazzurri.

Beppe Marotta in questo momento ha una priorità e riguarda la scelta del sostituto di Tajon Buchanan. Il laterale canadese, infortunatosi con la sua nazionale, rimarrà fuori tra i 4 ed i 6 mesi. Ecco perché un grande colpo in quella zona del campo è adesso la necessità più impellente da soddisfare.

Simone Inzaghi accoglierebbe di buon grado Joao Cancelo, che nelle ultime ore è tornato di moda come una possibilità di fine agosto in prestito dal Manchester City. Nel frattempo i campioni d’Italia hanno già arricchito la rosa con due colpi di primo livello: Piotr Zielinski a centrocampo e soprattutto Mehdi Taremi in attacco.

L’iraniano ha lasciato il Porto a zero e ha scelto l’Inter: ma non sarà l’unico rinforzo che la dirigenza di viale della Liberazione ha in mente da qui al prossimo mese. Certo, dopo l’addio di Alexis Sanchez si prospetta un’altra partenza per fare spazio al quarto bomber che affiancherà Lautaro Martinez, Thuram e lo stesso Taremi. Ed in questo caso si parla di Marko Arnautovic che nell’ultimo anno, anche a causa di diversi infortuni, non è riuscito a rendere come sperato.

Arnautovic in Serie A: Inter ‘tradita’

Il bomber austriaco, che a Milano percepisce un pesante ingaggio da 3,7 milioni di euro a stagione, è in procinto di cambiare aria. Sembra potersi aprire una clamorosa pista in Serie A: la big ha tutta l’intenzione di puntare sulla punta classe ’89 per la prossima stagione.

La Lazio sta seriamente pensando, nelle prossime settimane, di farsi avanti per l’esperto centravanti che vedrà scadere il suo contratto con l’Inter il 30 giugno 2025. Ad un anno dalla scadenza, la società di Claudio Lotito vi punterebbe forte soprattutto in caso di cessione di Ciro Immobile.

Il clima intorno al capitano dei biancocelesti, dopo un anno difficile e la mancata convocazione di Spalletti ad Euro 2024, è parecchio teso. E così se Immobile lasciasse la Lazio, eventualità che si fa sempre più probabile col passare dei giorni, il suo erede potrebbe essere proprio Arnautovic.

Nel suo ultimo anno il 35enne di Wien ha collezionato tra campionato e coppe 35 apparizioni, con 7 reti e 2 assist all’attivo. Evidentemente troppo poco per riguadagnarsi la riconferma agli ordini di Inzaghi. E così adesso l’Inter spera di fare cassa: l’opzione Lazio può scaldarsi con Marko Arnautovic che sarebbe intrigato all’idea di vivere una nuova esperienza in Serie A dopo quella deludente nella Milano nerazzurra.